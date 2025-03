Der Goldpreis setzt auch am Mittwochmorgen seine Rekordfahrt fort. Bei 3.045 Dollar liegt nun das neue Allzeithoch. In Euro hinkt das Edelmetall aufgrund des starken Eurokurses etwas hinterher. Aber auch hier bewegt sich der Goldpreis in Richtung der im Februar markierten Rekordhochs. Auch die Goldminenaktien konnten zuletzt Zugewinne verzeichnen.Geopolitische Krisenherde treiben Anleger immer mehr in das als Sicherer Hafen geltende Edelmetall. Zudem sorgt die Zollpolitik von US-Präsident Trump ...

