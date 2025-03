Der Volkswagen-Konzern hat 2024 unter anderem wegen des harten Wettbewerbs in China und wegen hoher Umbaukosten deutlich weniger Gewinn gemacht. Unter dem Strich verdiente VW mit 12,4 Milliarden Euro fast 31 Prozent weniger als ein Jahr zuvor. Der Umsatz legte hingegen um knapp ein Prozent auf 324,7 Milliarden Euro zu. Die Analysten sind geteilter Meinung, was die weitere Entwicklung der VW-Aktie betrifft.Analyst Daniel Schwarz von der Investmentbank Stifel lehnte sich nach den Zahlen von VW am ...

Den vollständigen Artikel lesen ...