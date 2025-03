DJ MÄRKTE ASIEN/Aktien uneinheitlich - Gutes JX-Börsendebüt in Tokio

Von Steffen Gosenheimer

DOW JONES--Insgesamt wenig hat sich am Mittwoch an den Börsen in Ostasien getan. Die Tendenz war in engen Grenzen uneinheitlich. Sie trotzten damit aber weitgehend der negativen Vorgabe der Wall Street, wo insbesondere Aktien aus dem Technologiesegment verkauft wurden. Weil am Abend die US-Notenbank über die Zinsen entscheidet und neue Projektionen zu Wachstum, Inflation und Zinsen vorlegt, dürften viele Akteure vorsichtig und zurückhaltend agiert haben. Eine Zinssenkung wird nicht erwartet. Zwar hat sich die US-Inflation im Februar etwas abgekühlt und zugleich kommen Schwächesignale aus der Wirtschaft, allerdings wird befürchtet, dass die Zollpolitik von US-Präsident Donald Trump die Inflation wieder anheizen wird.

Bereits getagt und entschieden hat die japanische Notenbank. Sie ließ wie weitgehend erwartet die Zinsen unverändert, auch wenn sie sich aktuell in einem Zinserhöhungszyklus befindet, anders als die US-Notenbank. Der Yen, der an den Vortagen nachgegeben hatte, verharrte auf dem gedrückten Niveau. Der Dollar kostete zuletzt 149,74 Yen.

Der Tokioter Leitindex Nikkei-225 schloss 0,2 Prozent niedriger mit 37.752 Punkten, nachdem er in einer ersten Reaktion auf die unveränderten Leitzinsen in Japan noch etwas zugelegt hatte. In Schanghai kam das Marktbarometer um 0,1 Prozent zurück, in Hongkong lag der HSI im dort noch laufenden Späthandel minimal im Plus. Tagessieger war der südkoreanische Kospi mit einem Plus von 0,6 Prozent. Sydney schloss sich mit einem Minus von 0,4 Prozent wie oft etwas mehr der Vorgabe der US-Börsen an.

Unter den Einzelwerten zeigten sich in Hongkong Xiaomi zuletzt 0,3 Prozent fester. Der chinesische Smartphone- und Elektronikhersteller wies für das Schlussquartal einen Überschuss von 9,0 Milliarden Yuan aus, umgerechnet 1,14 Milliarden Euro - ein Plus von 90 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Der Umsatz kletterte um 49 Prozent. China Telecom gaben um 1,9 Prozent nach im Sog von China Unicom, die 4,4 Prozent einbüßten nach Vorlage der Geschäftszahlen für 2024. CATL verbesserten sich in Schanghai um 3,3 Prozent, befeuert von einer Batteriepartnerschaft mit dem Elektroautobauer Nio.

In Tokio tendierten Autoaktien uneinheitlich. Neue japanische Handelsdaten zeigten, dass die Nachfrage nach japanischen Autos in den USA stark gestiegen ist im Hinblick auf die von Präsident Trump angekündigten höheren Zölle auf Auto-Importe. Mazda verteuerten sich um 1,2 und Toyota um 1,9 Prozent. Für Nissan und Honda ging es dagegen um 2,4 bzw. 0,2 Prozent nach unten.

Advantest verloren im Sog des deutlichen Minus von Nvidia fast 5 Prozent. Tokyo Electron büßten 0,6 Prozent ein. Ein erfolgreiches Börsendebüt erlebten in Tokio JX Advanced Metals. Ausgegeben zu 820 Yen beendete die Aktie ihren ersten Handelstag mit 874 Yen, ein Plus von rund 6,5 Prozent. Der Börsengang hatte ein Volumen von rund 3 Milliarden Dollar.

In Sydney verloren Mineral Resources 3,9 Prozent, obgleich das Bergbauunternehmen zu beruhigen versucht hatte, dass es keine Auswirkungen auf das Verkehrsaufkommen durch eine Unterbrechung des Straßentransports im Bundesstaat Westaustralien erwarte.

=== Index (Börse) zuletzt +/- % % YTD Ende S&P/ASX 200 (Sydney) 7.828,30 -0,4% -3,7% 06:00 Nikkei-225 (Tokio) 37.751,88 -0,2% -6,3% 07:00 Kospi (Seoul) 2.628,62 +0,6% +9,5% 08:00 Schanghai-Comp. 3.426,43 -0,1% +2,2% 08:00 Hang-Seng (Hongk.) 24.770,47 +0,1% +20,4% 09:00 Straits-Times (Sing.) 3.894,97 +0,9% +1,9% 10:00 DEVISEN zuletzt +/- % Schluss Vortag Di, 08:08 % YTD EUR/USD 1,0911 -0,3 1,0894 1,0921 +5,7% EUR/JPY 163,17 -0,2 159,98 163,58 +0,4% EUR/GBP 0,8411 -0,1 0,8435 0,8412 +1,8% GBP/USD 1,2972 -0,2 1,2915 1,2982 +3,8% USD/JPY 149,52 0,1 146,85 149,78 -5,1% USD/KRW 1.452,90 0,2 1.453,80 1.450,39 -1,7% USD/CNY 7,1711 0,0 7,1581 7,1717 -0,6% USD/CNH 7,2370 0,1 7,2325 7,2328 -1,4% USD/HKD 7,7712 0,0 7,7692 7,7694 +0,0% AUD/USD 0,6345 -0,3 0,6287 0,6379 +2,8% NZD/USD 0,5805 -0,2 0,5703 0,5824 +4,0% BTC/USD 83.167,05 1,0 80.313,90 83.054,40 -11,6% ROHÖL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 66,44 66,9 -0,7% -0,46 +0,7% Brent/ICE 70,05 70,42 -0,5% -0,37 -5,7% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 3041,37 3034,51 +0,2% +6,86 +14,4% Silber (Spot) 31,12 31,07 +0,2% +0,05 +11,2% Platin (Spot) 911,21 917,09 -0,6% -5,88 +4,8% ===

