DJ EUREX/Bund-Future im Verlauf gut behauptet

DOW JONES--Der Bund-Future notiert im Handelsverlauf am Mittwoch 5 Ticks höher bei 128,03 Prozent. Gestartet war er in der Nacht mit 127,96 Prozent. Das Tageshoch liegt bislang bei 128,04, das -tief bei 127,88 Prozent. Umgesetzt wurden bisher 4.771 Kontrakte.

"Seitdem sich CDU, SPD und die Grünen zum Sondervermögen und zur Schuldenbremse geeinigt haben, kam es sogar zu einem Rückgang der Renditen", so die Helaba. "Offensichtlich ist der neue finanzpolitische Kurs am Rentenmarkt inzwischen weitgehend eingepreist", so das Haus. Am Abend gibt es nun die Ergebnisse der Sitzung der US-Notenbank.

"Entwarnung kann von technischer Seite noch nicht gegeben werden", heißt es bei der Helaba weiter. Unterstützungen gebe es im Bereich der letzten Tiefs bei 126,53/64 Prozent. Widerstände oberhalb von 128,30 Prozent zeigen sich am Retracement bei 128,83 und folgend am 21-Tagedurchschnitt bei 129,42 Prozent.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/hru/ros

(END) Dow Jones Newswires

March 19, 2025 03:26 ET (07:26 GMT)

Copyright (c) 2025 Dow Jones & Company, Inc.