FRANKFURT (dpa-AFX) - Auf dem Rekordniveau des Dax treten die Anleger zur Wochenmitte erst einmal auf die Bremse. Nachdem das historische Finanzpaket im Deutschen Bundestag die erste Hürde genommen hat, verlagert sich der Fokus der Anleger nach Washington. Dort entscheidet die US-Notenbank über den Leitzins, die wohl wichtigste Stellschraube für die globalen Finanzmärkte.

Im frühen Handel fiel der Dax um 0,54 Prozent auf 23.256 Punkte. Befeuert von einer gelockerten Schuldenbremse und Milliardeninvestitionen in Infrastruktur und Rüstung hatte er am Vortag bei gut 23.476 Zählern eine Höchstmarke erreicht. Nach etwa 17 Prozent Plus im laufenden Jahr wird die Luft aber dünner. "Jetzt kommt der schwierigere Teil der Rally", erwähnte der Marktanalyst Jochen Stanzl vom Broker CMC Markets.

Der MDax der mittelgroßen Unternehmen gab vor diesem Hintergrund am Mittwoch um 0,41 Prozent auf 29.846 Zähler nach. Für den Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 ging es um 0,4 Prozent nach unten./tih/jha/

DE0008469008, DE0008467416, EU0009658145