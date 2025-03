Köln (ots) -Das Erste Mediathek, Mittwoch, 08.04.2025Die Mafiamorde von DuisburgEine vierteilige Doku-Serie von Peter JeschkeDie vierteilige ARD-Crime-Time-Serie (ab 08. April in der ARD Mediathek) beleuchtet die Aufklärungsarbeit eines deutsch-italienischen Ermittlerteams, das entschlossen ist, die brutale Hinrichtung von sechs Italienern in Duisburg durch die Mafia gemeinsam aufzuklären - und dabei immer tiefer in die archaischen Strukturen der kalabrischen 'Ndrangheta eindringt.Sommer 2007. In den Morgenstunden des 15. August werden sechs Männer vor einem beliebten italienischen Restaurant in der Duisburger Innenstadt regelrecht hingerichtet. Das jüngste Opfer ist gerade einmal 16 Jahre alt. Alle Ermordeten stammen aus San Luca, einem Ort im süd-italienischen Kalabrien. Das Verbrechen verstört die Öffentlichkeit; und schon bald entpuppt sich die Tat als blutiger Racheakt innerhalb der italienischen Mafiaorganisation 'Ndrangheta. Nie zuvor ist deren Aktivität in Deutschland so deutlich zutage getreten. Und schnell ist klar: Bei den Ermittlungen braucht die Duisburger Kripo die Unterstützung italienischer Kollegen. Denn sie haben Erfahrung mit der 'Ndrangheta und gelernt, deren Spuren zu lesen. Warum findet sich bei einem der Opfer die Abbildung des Erzengels Michael mit ausgebranntem Gesicht? Warum gibt es hinter dem Restaurant einen fensterlosen Raum mit einem langen Tisch?In dem neuen ARD-Crime-Time-Vierteiler "Die Mafiamorde von Duisburg" wird der Fall zum ersten Mal als True Crime Doku-Serie aufgearbeitet. Nie gesehenes Beweismaterial, exklusive Zugänge zu den damals ermittelnden deutschen und italienischen Polizeibeamten und Staatsanwälten, Interviews mit Insidern sowie aufwändige 3D-Rekonstruktionen lassen uns hautnah an der jahrelangen akribischen Aufklärung des brutalen sechsfachen Mordes teilhaben, die das deutsch-italienische Ermittlerteam weit hineinführte in die kriminellen Strukturen der italienischen Mafia.Die Serie dokumentiert nicht nur die Tat an sich, sondern deckt deren Hintergründe auf und eröffnet tiefe Einblicke in die Organisationsstrukturen und archaischen Regeln und Riten der 'Ndrangheta. Die beteiligten deutschen und italienischen Kripobeamten berichten erstmals detailliert über ihre Ermittlungen, die sie von Duisburg nach Kalabrien bis nach Belgien und Amsterdam führten - und die die Grundlage schufen für die zukünftige Bekämpfung der Mafia in Deutschland. So entfaltet sich das düstere Bild einer mächtigen kriminellen Verbrecherorganisation, deren Bosse vom süd-italienischen San Luca aus die Fäden in der Hand halten, auch für ihre Geschäfte in Deutschland.Zugleich wirft die Serie drängende Fragen auf: Warum reichen die Gesetze nicht aus, um Täter und Helfer in Deutschland zur Verantwortung zu ziehen? Und wie konnte die 'Ndrangheta über Jahre hinweg hier so ungestört Fuß fassen? Auch heute noch, so sagen Experten, fällt es Deutschland schwer, die 'Ndrangheta zu bekämpfen. Die Organisation hat ihre Strukturen seit den Morden von Duisburg nicht nur gefestigt, sondern ist heute mächtiger und einflussreicher als zuvor - sowohl in Deutschland als auch weltweit.Die vierteilige Dokuserie erscheint am 08. April 2025 in der ARD Mediathek. Akkreditierte Medienvertreter können bereits jetzt alle Folgen im WDR Vorführraum abrufen. Zudem sind alle Folgen im WDR Fernsehen am 09.04. ab 22:15 Uhr zu sehen.Redaktion: Gudrun Wolter (WDR) / Sabine Harder (SWR) / Norbert Lorentzen (NDR)Gefördert vom Medienboard Berlin-BrandenburgFotos finden Sie unter ARD-Foto.deBesuchen Sie auch die WDR-Presselounge: presse.wdr.de (http://presse.WDR.de)Pressekontakt:WDR KommunikationTelefon 0221 220 7100kommunikation@wdr.deOriginal-Content von: WDR Westdeutscher Rundfunk, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7899/5993839