Der DAX hat seine Gewinne gestern ausgebaut und dabei ein neues Allzeithoch knapp oberhalb der alten Bestmarke aufgestellt. Rückblick: Während die Blue Chips am vergangenen Dienstag im Tief noch bis auf 22.258 zurückgefallen waren, konnte der deutsche Leitindex in den nachfolgenden Sitzungen wieder nach oben drehen und am Freitag zu einem neuen ...

