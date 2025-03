Wien (www.anleihencheck.de) - Die de-facto Abschaffung der Schuldenbremse nach 14 Jahren bzw. die Ankündigung signifikant höherer Militär- und Infrastrukturausgaben in Deutschland führte zu einem markanten Anstieg der Bundrenditen, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG.Dieser sei jedoch nicht auf einen Vertrauensverlust in die deutsche Schuldentragfähigkeit zurückzuführen, sondern viel mehr auf einen daraus resultierenden optimistischeren mittelfristigen Wirtschaftsausblick, ein steigendes Anleihenangebot und mögliche mittelfristige Abstrahleffekte auf die Inflation und EZB-Geldpolitik. Deutsche Bundesanleihen sollten sich aber bei nicht-gebietsansässigen Investoren im Euroraum und global auf aktuellen Niveaus großer Nachfrage erfreuen. Daher seien hier nach Erachten der Analysten schon sehr viel emittenten-spezifische Faktoren eingepreist. (Ausgabe vom 18.03.2025) (19.03.2025/alc/a/a) ...

Den vollständigen Artikel lesen ...