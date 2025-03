NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Bank JPMorgan hat die Bewertung der Aktien von Tui bei einem Kursziel von 12 Euro mit "Overweight" aufgenommen. Der führende Tourismuskonzern Europas biete Anlegern nun ein attraktives Verhältnis zwischen Chancen und Risiken, schrieb Analyst Karan Puri in seiner am Mittwoch vorliegenden Empfehlung. Bei allen zuletzt belastenden Problemen wie Konjunktur- und Bilanzsorgen sowie der unter dem Vor-Corona-Niveau liegenden Profitabilität zeichne sich Besserung ab. Gerade die Wirtschaftsaussichten in Deutschland hätten sich aufgehellt./ag/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 18.03.2025 / 20:28 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.03.2025 / 00:15 / GMT

DE000TUAG505