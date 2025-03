Wien (ots) -Maximilian Wagner, Geschäftsführer der Max Wagner Autarkie GmbH, setzt mit einem außergewöhnlichen Charity-Projekt ein starkes Zeichen der Solidarität. Ziel ist es, ein Photovoltaik-Modul durch geschicktes Tauschen bis auf einen Wert von 1 Million Euro zu steigern. Die erzielten Mittel werden anschließend den Hochwasseropfern in Österreich zugutekommen.Mit seiner langjährigen Erfahrung in der Planung und Errichtung von Photovoltaikanlagen für Privat- und Industriekunden kennt Wagner den Wert erneuerbarer Energien - nicht nur für die Umwelt, sondern auch als innovative Möglichkeit, Gutes zu tun. Das Projekt startet mit einem einzigen Solarmodul. Durch fortlaufende Tauschaktionen soll dessen Wert in mehreren Schritten gesteigert werden, bis das ehrgeizige Ziel von 1 Million Euro erreicht ist. Der gesamte Erlös wird in Form von Gratis-PV-Anlagen an betroffene Familien und Gemeinden gespendet, um beim Wiederaufbau nach den verheerenden Hochwasserschäden zu helfen.Gemeinsam Großes bewirken"Unsere Mission ist es, mit Kreativität, Nachhaltigkeit und Gemeinschaftssinn einen echten Unterschied zu machen", erklärt Maximilian Wagner. "Wir möchten zeigen, dass erneuerbare Energien nicht nur die Zukunft der Energieversorgung sind, sondern auch eine Quelle der Solidarität und Hoffnung."Das Projekt setzt auf die Unterstützung von Unternehmen und Privatpersonen, die sich aktiv an den Tauschaktionen beteiligen oder direkt spenden möchten. Den Start machte ein Geschäftsmann aus Wien, der seinen Lamborghini-E-Roller mit einem Wert von 2.700 Euro gegen vier Photovoltaik-Module eintauschte. "Jede neue Tauschmöglichkeit bringt das Ziel einen Schritt näher und zeigt, welche Kraft eine Gemeinschaft entfalten kann."Über Maximilian WagnerMaximilian Wagner ist Geschäftsführer der Max Wagner Autarkie GmbH und spezialisiert auf die Planung und Errichtung von Photovoltaikanlagen für Privat- und Industriekunden. Mit seinem erfahrenen Team bietet er maßgeschneiderte Lösungen und setzt auf hochwertige Komponenten. Er begleitet seine Kunden von der ersten Beratung bis zur Inbetriebnahme und berät sie zu Förderprogrammen zur Senkung der Investitionskosten. Mehr Informationen zum Charity-Projekt sowie zur Max Wagner Autarkie GmbH finden Sie unter: www.autarkie.eu und https://www.instagram.com/autarkiemax/Pressekontakt:Max Wagner Autarkie GmbHGeschäftsführer: Maximilian Wagner, B.Sc.E-Mail: office@autarkie.euWebsite: https://www.autarkie.eu/Original-Content von: Max Wagner Autarkie GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/176053/5993917