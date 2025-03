Mondsee (ots) -Wenn die ersten Sonnenstrahlen die beiden Seen in goldenes Licht tauchen und die umliegenden Berge aus ihrem winterlichen Schatten treten, erwacht in der Region Mondsee-Irrsee nicht nur die Natur, sondern auch die Wirtschaft und der Tourismus zu neuem Leben.Der Frühling lockt Wanderer, Radfahrer und Wassersportler ins Salzkammergut und setzt zugleich wichtige wirtschaftliche Impulse für Hotellerie, Gastronomie und lokale Betriebe.Ein Aufbruch in eine neue SaisonDie Region rund um den Mondsee und den Irrsee startet mit frischem Wind in die Saison 2025. Besonders in der Hotellerie und Gastronomie gibt es spannende Neueröffnungen und Modernisierungen.Allen voran das neu eröffnete "Apollo am Mondsee", das Hotel, Restaurant, Wirtshaus und Schifffahrt in sich vereint und mit seiner direkten Seelage sowohl Genießer als auch Erholungssuchende anspricht.Doch auch etablierte Betriebe setzen auf Innovation: Der Traditionsbetrieb Hotel & Restaurant Eichingerbauer ****superior wurde mit dem österreichischen Umweltzeichen ausgezeichnet und setzt verstärkt auf nachhaltige Konzepte.Kulinarisch bietet Mondsee in diesem Frühling zahlreiche Höhepunkte: Das Schlosshotel Mondsee erweitert sein Angebot um das neue AURA - Alpe-Adria: Sushi, Tapas & More Restaurant, das internationale Küche auf höchstem Niveau mit einer einzigartigen Kulisse verbindet.Auch im Ortszentrum beleben neue Cafés und Restaurants die Gastroszene, während sich das Restaurant Langwallner in Zell am Moos über zwei frisch verliehene Gault&Millau Hauben freut.Regionale Vielfalt und saisonale HöhepunkteBesonderer Beliebtheit erfreuen sind rund um Mondsee und Irrsee regionale Produkte und nachhaltige Erlebnisse - von Bio-Spezialitäten bei den Direktvermarktern bis hin zu umweltfreundlichen Mobilitätsangeboten, geführten Naturwanderungen und sanftem Wassersport auf den Seen.Gleichzeitig startet die Veranstaltungssaison mit einer Reihe an sportlichen und kulturellen Höhepunkten. Den Auftakt macht der Irrseelauf am 1. Mai, gefolgt von den traditionellen Maibaum-Aufstellen in der gesamten Region.Am 31. Mai versammeln sich Laufsportbegeisterte zum renommierten Mondsee-Halbmarathon, bevor am 15. Juni der herausfordernde Mondseer 5-Seen-Radmarathon Profis und Hobbysportler gleichermaßen anzieht.Darüber hinaus locken Frühlingsfeste, Konzerte und Kunstausstellungen Kulturinteressierte in die Region.Ein Frühling voller ChancenMondsee steht für eine gelungene Verbindung aus natürlicher Schönheit und wirtschaftlicher Dynamik. Die Mischung aus innovativen Tourismusprojekten, hochwertiger Gastronomie und nachhaltigem Wachstum macht die Region zu einem attraktiven Ziel für Besucher und Wirtschaftstreibende gleichermaßen.Wer den Frühling in seiner schönsten Form erleben möchte, findet hier eine perfekte Balance zwischen Erholung und Inspiration. Mehr Infos unter: www.mondsee.atPressekontakt:Tourismusverband Mondsee-Irrsee-SalzkammergutDr. Franz Müller Straße 3A-5310 MondseeTel.: +43 6232 2270Mail: info@mondsee.atWeb: www.mondsee.atPressekontakt:redaktion@dimaconcept.dewww.dimaconcept.deOriginal-Content von: Tourismusverband Mondsee-Irrsee, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/168885/5994010