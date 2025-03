FRANKFURT (dpa-AFX) - The following investment banks issued recommendations on U.K. stocks this morning as follows:Analyst recommendations in the dpa-AFX International ProFeed on 19.03.2025 - 11.00 am- BARCLAYS CUTS CENTRICA TO 'EQUAL WEIGHT' - PRICE TARGET 170 PENCE - BARCLAYS CUTS DRAX GROUP PRICE TARGET TO 970 (1220) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BARCLAYS CUTS JOHNSON MATTHEY TARGET TO 1870 (1950) PENCE - 'EQUAL WEIGHT' - BARCLAYS CUTS SSE PLC PRICE TARGET TO 1870 (2280) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BERENBERG CUTS QINETIQ PRICE TARGET TO 500 (610) PENCE - 'BUY' - BERENBERG RAISES BYTES TECHNOLOGY PRICE TARGET TO 660 (640) PENCE - 'BUY' - BERNSTEIN RAISES DELIVEROO PRICE TARGET TO 162 (155) PENCE - 'MARKET-PERFORM' - DEUTSCHE BANK RESEARCH CUTS SABRE INSURANCE PRICE TARGET TO 183 (196) PENCE - 'BUY' - DEUTSCHE BANK RESEARCH CUTS SPIRAX PRICE TARGET TO 7250 (7525) PENCE - 'HOLD' - DEUTSCHE BANK RESEARCH RAISES SIG PLC TO 'HOLD' (SELL) - PRICE TARGET 13 (14) PENCE - JEFFERIES CUTS INCHCAPE PRICE TARGET TO 1050 (1090) PENCE - 'BUY' - RBC CUTS RECKITT PRICE TARGET TO 5700 (6000) PENCE - 'OUTPERFORM' - RBC CUTS SABRE INSURANCE PRICE TARGET TO 160 (180) PENCE - 'OUTPERFORM'dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH assumes no liability for the correctness of this information./rob