DJ AUKTION/Geringere Nachfrage bei langlaufenden Bundesanleihen

DOW JONES--Die Bundesfinanzagentur hat zur Wochenmitte Bundesanleihen mit Laufzeiten bis 2050 und 2053 im Auktionsverfahren platziert. Dabei wurde jeweils trotz einer höheren Durchschnittsrenditen eine niedrigere Nachfrage verzeichnet.

Nachfolgend die Details der Aufstockungsauktionen; in Klammern die Resultate der vorangegangenen Versteigerungen der Papiere für die Laufzeit 2050 am 12. Februar der Anleihen mit Laufzeit 2053 am 15. Januar.

=== Emission 0,00-prozentige Bundesanleihen mit Laufzeit 15. August 2050 Volumen 1 Mrd EUR Bietungsvolumen 2,284 Mrd EUR Zuteilungsbetrag 822 Mio EUR Zeichnungsquote 2,8 (3,9) Durchschnittsrend. 3,04% (2,65%) Wertstellung 21. März 2025 Emission 1,80-prozentige Bundesanleihen mit Laufzeit 15. August 2053 Volumen 1,5 Mrd EUR Bietungsvolumen 2,185 Mrd EUR Zuteilungsbetrag 1,162 Mrd EUR Zeichnungsquote 1,9 (2,6) Durchschnittsrend. 3,08% (2,84%) Wertstellung 21. März 2025 ===

March 19, 2025 06:57 ET (10:57 GMT)

