München (ots) -- Unex, ein spezialisierter Hersteller innovativer, elektrisch isolierender Kabelmanagementsysteme, sorgt seit über 15 Jahren für Sicherheit, Langlebigkeit und Zuverlässigkeit in Photovoltaikprojekten weltweit.Photovoltaikanlagen (https://solutions.unex.net/de/photovoltaikbereich/) etablieren sich zunehmend als eine Schlüsseltechnologie der Energiewende in Europa. Ihr kontinuierliches Wachstum erfordert sichere und zuverlässige Infrastrukturen, wobei das Kabelmanagement eine zentrale Rolle spielt, jedoch in der Planungs- und Umsetzungsphase oft vernachlässigt wird.Mit 60 Jahren Erfahrung in der Herstellung elektrisch isolierender Kabelmanagementsysteme - davon über 15 Jahren im Photovoltaikbereich - entwickelt Unex (https://www.unex.net/de/home) Lösungen, die den anspruchsvollsten internationalen Standards entsprechen und die Leistung der Anlagen unter unterschiedlichsten Bedingungen optimieren.Maximale elektrische SicherheitPhotovoltaikanlagen können mit Spannungen von bis zu 1500 V DC ohne Differenzialsicherung bis zu den Wechselrichtern betrieben werden. In solchen Hochspannungsumgebungen können Lichtbögen und Ableitströme Brände verursachen, wenn die Verkabelung nicht ausreichend isoliert ist.Die Produkte von Unex bestehen aus einem eigens entwickelten, elektrisch isolierenden Material, das den Kontakt mit Metallstrukturen verhindert und so das Risiko von Ableitströmen und Kurzschlüssen minimiert. Dies gewährleistet maximale elektrische Sicherheit für Leitungen, Anlagen, Betreiber und Nutzer - ganz ohne Erdung oder Instandhaltung. Dadurch sparen Sie Zeit, Kosten und Sorgen.Bewährte Langlebigkeit im AußenbereichAusfallzeiten in der Stromerzeugung können die Rentabilität von Solarparks erheblich beeinträchtigen. Die witterungsbeständigen Produkte von Unex gewährleisten ein zuverlässiges Kabelmanagement selbst unter extremen Bedingungen. Ihre Langlebigkeit wird durch ein breites Projektportfolio belegt - seit über 45 Jahren weltweit erfolgreich im Außeneinsatz.Ein Beispiel dieser Zuverlässigkeit ist die isolierende Kabelrinne 66, die sich auch nach 30 Jahren unter der australischen Sonne in einem Projekt von 1986 (https://www.youtube.com/watch?v=yuZo7ctNHKI)noch immer einwandfrei bewährt. Zahlreiche erfolgreiche Einsätze in anspruchsvollen Umgebungen bestätigen ihre Wetterfestigkeit, Haltbarkeit und Zuverlässigkeit.Robuste KabelbefestigungDie Unex-Kabelbinder 22 (https://www.unex.net/de/kabelbinder-uv-bestandig-22-werkstoff-u61x-halogenfrei-schwarz), hergestellt aus einem selbst entwickelten Werkstoff, bieten gegenüber marktüblichen Lösungen eine höhere Haltbarkeit sowie eine verbesserte UV-, Witterungs- und Korrosionsbeständigkeit - und sind damit die ideale Wahl für Photovoltaikanlagen.Für extreme Witterungsbedingungen wurden die Kabelbinder 22 HD (Heavy Duty) (https://www.unex.net/de/kabelbinder-uv-und-chemisch-bestandig-22-hd-werkstoff-u71x-halogenfrei-schwarz) entwickelt - sie bieten maximale Beständigkeit in stark korrosiven Umgebungen und anspruchsvollen Klimazonen.Technische Beratung für jede ProjektphaseUnex begleitet Ihr Projekt von der ersten Planung über die Installation bis hin zur technischen Beratung während des Betriebs.Lernen Sie unsere Lösungen auf der Intersolar kennen oder kontaktieren Sie uns (https://www.unex.net/de/kontakt) für eine individuelle Beratung.Pressekontakt:Unex Kabelsysteme und -elemente GmbHAna IglesiasT: +49 171 2725285M: aiglesias@unex.netOriginal-Content von: Unex, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/179031/5994203