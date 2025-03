Stuttgart, Deutschland, 19. März 2025 (ots/PRNewswire) -500 Milliarden für die Infrastruktur - doch wer rettet Deutschlands Straßen?Mit dem bahnbrechenden Finanzpaket von 500 Milliarden Euro hat der Deutsche Bundestag heute den Grundstein für eine nachhaltige Zukunft gelegt. Vor allem die Kommunen und Landkreise stehen nun vor einer nie dagewesenen Chance: Endlich können sie den jahrzehntelangen Investitionsstau auflösen und mithilfe des vialytics Systems ihre Straßeninfrastruktur fit für die Zukunft machen.Doch Geld allein löst keine Probleme. Damit diese Milliarden auch dort ankommen, wo sie gebraucht werden, sind Effizienz, klare Prioritäten und digitale Lösungen erforderlich. Genau hier setzt vialytics an. Als führendes deutsches Unternehmen für künstliche Intelligenz im Straßenmanagement bietet das Unternehmen die Lösungen, mit denen Kommunen aus dem Reparaturmodus herauskommen und in nachhaltige, vorausschauende Straßeninstandhaltung investieren können.Ein Wendepunkt für Kommunen: Mit KI und Digitalisierung den Investitionsstau besiegen Die Zahlen sprechen für sich: Die KfW bezifferte den Investitionsrückstand in der kommunalen Straßeninfrastruktur 2022 auf knapp 40 Milliarden Euro. Schlaglöcher, marode Brücken und ineffiziente Instandhaltungsstrategien bestimmen den Alltag vieler Städte und Gemeinden.Doch jetzt ist die Zeit des Zögerns vorbei. "Diese historische Entscheidung ermöglicht es uns, den Kommunen genau das zu geben, was sie brauchen: ein intelligentes, datenbasiertes System, mit dem sie jeden Euro gezielt investieren können," sagt Andy Kozma, Chief Revenue Officer von vialytics. "Wir sind begeistert, dass die Politik endlich die Weichen stellt, um das wahre Rückgrat der deutschen Wirtschaft - die Kommunen und Landkreise - nachhaltig zu unterstützen. Jetzt geht es darum, diese Chance konsequent zu nutzen!" Das in Deutschland entwickelte vialytics System basiert auf Künstlicher Intelligenz und ermöglicht Kommunen eine digitale Erfassung des Straßenzustands, eine effektive Priorisierung von Sanierungsmaßnahmen und langfristige Kosteneinsparungen. Ohne komplexe Gutachten oder langwierige Prozesse. Effizient, nachhaltig und zukunftssicher.Digitale Revolution für Deutschlands Kommunen: Jetzt oder nie! Bürokratische Hürden und ineffiziente Verfahren haben in der Vergangenheit dazu geführt, dass dringend benötigte Mittel nicht abgerufen wurden. Das muss sich jetzt ändern. "Wir dürfen nicht in alte Muster verfallen, sondern müssen entschlossen handeln," fordert Kozma. "Die Kommunen brauchen jetzt Digitalisierung, Geschwindigkeit und Klarheit in der Umsetzung. vialytics bietet genau diese Lösungen, um den Wandel aktiv voranzutreiben."Mit dem intelligenten vialytics System kann jede Stadt und jede Gemeinde ihre Infrastruktur in einen optimalen Zustand versetzen - und das mit maximaler Effizienz. Die Entscheidung des Bundestags markiert damit nicht nur einen historischen Moment für Deutschland, sondern auch für alle, die an eine starke, zukunftsfähige Infrastruktur glauben.Fazit: Ein neues Kapitel für Deutschland beginnt jetzt! Das jetzt beschlossene Finanzpaket bietet den Kommunen die Chance, aus der Krise zu kommen und ihre Infrastruktur langfristig zu sichern. Doch es braucht mutige Entscheidungen und innovative Lösungen, um diese Gelder optimal zu nutzen. Mit digitalen Lösungen wie vialytics kann der Investitionsstau endlich aufgelöst werden - für sichere Straßen, starke Kommunen und ein Deutschland, das wieder an der Spitze der Innovation steht. Oder um es mit den Worten von Friedrich Merz zu sagen: "Germany's back!"__________________________Über vialytics vialytics ist ein führendes deutsches KI-Unternehmen für digitales Straßenmanagement. Mehr als 600 Kommunen in sieben Ländern vertrauen auf diese innovative Lösung, um den Zustand ihrer Infrastruktur zu erfassen und Sanierungsmaßnahmen gezielt zu steuern. Ziel ist es, den Investitionsstau zu lösen und Kommunen dabei zu unterstützen, mit künstlicher Intelligenz eine nachhaltige Zukunft zu gestalten.Mehr Informationen unter www.vialytics.deView original content:https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/ohne-digitales-management-versickert-das-geld-deutsche-kommunen-brauchen-jetzt-smarte-losungen-302405764.htmlPressekontakt:vialytics GmbH,Bastian Rosato,+49 170 5688 920,b.rosato@vialytics.deOriginal-Content von: vialytics GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/179032/5994233