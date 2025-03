Nachhaltig und revolutionär - Diese Innovation könnte der nächste Tesla-Moment für Investoren sein!

Anzeige / Werbung Stellen Sie sich vor, Sie hätten vor 10 Jahren in Tesla investiert. Jetzt könnte sich eine neue historische Gelegenheit auftun! dynaCERT (WKN: A1KBAV | ISIN: CA26780A1084 | Ticker-Symbol: DMJ) mit der innovativen HydraGEN-Technologie zur Nachrüstung von vorhandenen Dieselmotoren erobert den Markt. Die Verkaufszahlen steigen und Folgeaufträge von Großkunden aus der Öl- und Gasindustrie bestätigen den Erfolg - und das Beste? Das Unternehmen bereitet momentan einen Wachstumsschub mit der Fertigstellung von 1.000 Geräten vor, der Investoren eine lukrative Gelegenheit bietet! dynaCERT hat am Morgen bekanntgegeben, dass ein Händler Folgeaufträge von Kunden erhält: Über 200 HydraGEN-Einheiten wurden bereits ausgeliefert - eine bahnbrechende Entwicklung für die CO2-Reduktion und die Wasserstoff-Technologie im Dieselbetrieb. Ein kanadischer Öl- und Gasriese aus Alberta hat sich allein 170 Einheiten gesichert und setzt bereits 140 davon erfolgreich ein. Und das ist erst der Anfang: Die Expansion ist in vollem Gange, denn dynaCERT treibt den Wandel zum Serienproduzenten voran und gab kürzlich die Fertigung 1.000 Geräten bekannt! HydraGEN ermöglicht eine drastische Reduktion von Emissionen, steigert die Effizienz und spart Unternehmen spürbar Betriebskosten. Der Clou? Die Technologie sammelt Daten über das firmeneigene HydraLytica-System, das eine Schlüsselrolle bei lukrativen CO2-Zertifikaten spielt - ein Milliardenmarkt! Momentan arbeitet das Unternehmen an der Umsetzung eines Verra-Projektes, damit zukünftig das eingesparte CO2 als Zertifikate verbrieft werden kann. Im Oktober 2024 hat Verra bereits die Methodik von dynaCERT bestätigt. Nachhaltigkeit trifft auf Rendite - ein explosiver Wachstumsmarkt! Die Klimawende ist in vollem Gange, und Unternehmen stehen unter enormem Druck, ihre CO2-Bilanz zu verbessern. Während viele Branchen noch zögern, liefern dynaCERT und die Händler bereits Ergebnisse!

• Spürbare Kosteneinsparungen für Unternehmen mit Diesel-betriebenen Maschinen

• CO2-Reduktion & ESG-Konformität, die für Investoren und Firmen entscheidend sind

• Ein wachsender Milliardenmarkt, der für Investoren zugänglich ist Das Potenzial: Warum Investoren genau jetzt aufspringen sollten dynaCERT hat bewiesen, dass die HydraGEN-Technologie nachhaltigen Anklang in der Industrie findet. Die wiederkehrende Nachfrage nach nachhaltigen Energielösungen bedeutet für dynaCERT explosives Wachstumspotenzial. Laut einer Analyse von Roland Berger wird das weltweite Wertschöpfungspotenzial für die Wasserstoffproduktion bis 2030 auf rund 500 Mrd. EUR geschätzt. Davon entfallen zwar etwa 75,6 % auf Anlagen zur Erzeugung von erneuerbarem Strom, aber dynaCERT steht mit seiner einzigartigen Lösung zur Nachrüstung von vorhandenen Verbrennungsmotoren an vorderster Front. Fazit: Die Gelegenheit ist JETZT! Die Erfolgsstory von dynaCERT ist erst am Anfang und gewinnt mit dem neuen Management an Fahrt. Investoren, die jetzt einsteigen, könnten von einer enormen Wachstumswelle profitieren. Der Chart zeigt deutlich, dass die Bewertung im Vergleich zur Vergangenheit niedrig ist und genau dort liegt das Kurspotenzial mit weiteren Erfolgsmeldungen. Wasserstoff auf Abruf für Dieselmotoren ist nicht nur ein technologischer Durchbruch, sondern auch ein gewaltiger Investment-Case! dynaCERT Inc., Chart 36 Monate in CAD an der TSX, Stand: 19.03.2025, Quelle: LSEG Interessenskonflikt Gemäß §85 WpHG weisen wir darauf hin, dass die Apaton Finance GmbH sowie Partner, Autoren oder Mitarbeiter der Apaton Finance GmbH (nachfolgend "Relevante Personen") derzeit Aktien oder andere Finanzinstrumente der genannten Unternehmen hält bzw. halten und auf deren Kursentwicklungen spekulieren. Sie beabsichtigen insofern Aktien oder andere Finanzinstrumente der Unternehmen zu veräußern bzw. zu erwerben (nachfolgend jeweils als "Transaktion" bezeichnet). Transaktionen können dabei den jeweiligen Kurs der Aktien oder der sonstigen Finanzinstrumente des Unternehmens beeinflussen.

Es besteht insofern ein konkreter Interessenkonflikt bei der Berichterstattung zu den Unternehmen. Die Apaton Finance GmbH ist daneben im Rahmen der Erstellung und Veröffentlichung der Berichterstattung in entgeltlichen Auftragsbeziehungen tätig.

Es besteht auch aus diesem Grund ein konkreter Interessenkonflikt.

Die vorstehenden Hinweise zu vorliegenden Interessenkonflikten gelten für alle Arten und Formen der Veröffentlichung, die die Apaton Finance GmbH für Veröffentlichungen zu Unternehmen nutzt. Risikohinweis Die Apaton Finance GmbH bietet Redakteuren, Agenturen und Unternehmen die Möglichkeit, Kommentare, Interviews, Zusammenfassungen, Nachrichten u. ä. auf www.inv3st.de zu veröffentlichen. Diese Inhalte dienen ausschließlich der Information der Leser und stellen keine Handlungsaufforderung oder Empfehlungen dar, weder explizit noch implizit sind sie als Zusicherung etwaiger Kursentwicklungen zu verstehen. Die Inhalte ersetzen keine individuelle fachkundige Anlageberatung und stellen weder ein Verkaufsangebot für die behandelte(n) Aktie(n) oder sonstigen Finanzinstrumente noch eine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von solchen dar. Bei den Inhalten handelt es sich ausdrücklich nicht um eine Finanzanalyse, sondern um journalistische oder werbliche Texte. Leser oder Nutzer, die aufgrund der hier angebotenen Informationen Anlageentscheidungen treffen bzw. Transaktionen durchführen, handeln vollständig auf eigene Gefahr. Es kommt keine vertragliche Beziehung zwischen der der Apaton Finance GmbH und ihren Lesern oder den Nutzern ihrer Angebote zustande, da unsere Informationen sich nur auf das Unternehmen beziehen, nicht aber auf die Anlageentscheidung des Lesers oder Nutzers. Der Erwerb von Finanzinstrumenten birgt hohe Risiken, die bis zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals führen können. Die von der Apaton Finance GmbH und ihre Autoren veröffentlichten Informationen beruhen auf sorgfältiger Recherche, dennoch wird keinerlei Haftung für Vermögensschäden oder eine inhaltliche Garantie für Aktualität, Richtigkeit, Angemessenheit und Vollständigkeit der hier angebotenen Inhalte übernommen. Bitte beachten Sie auch unsere Nutzungsbedingungen. Enthaltene Werte: CA26780A1084

Disclaimer:

Die hier angebotenen Beiträge dienen ausschließlich der Information und stellen keine Kauf- bzw. Verkaufsempfehlungen dar. Sie sind weder explizit noch implizit als Zusicherung einer bestimmten Kursentwicklung der genannten Finanzinstrumente oder als Handlungsaufforderung zu verstehen. Der Erwerb von Wertpapieren birgt Risiken, die zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals führen können. Die Informationen ersetzen keine, auf die individuellen Bedürfnisse ausgerichtete, fachkundige Anlageberatung. Eine Haftung oder Garantie für die Aktualität, Richtigkeit, Angemessenheit und Vollständigkeit der zur Verfügung gestellten Informationen sowie für Vermögensschäden wird weder ausdrücklich noch stillschweigend übernommen. ABC New Media hat auf die veröffentlichten Inhalte keinerlei Einfluss und vor Veröffentlichung der Beiträge keine Kenntnis über Inhalt und Gegenstand dieser. Die Veröffentlichung der namentlich gekennzeichneten Beiträge erfolgt eigenverantwortlich durch Autoren wie z.B. Gastkommentatoren, Nachrichtenagenturen, Unternehmen. Infolgedessen können die Inhalte der Beiträge auch nicht von Anlageinteressen von ABC New Media und / oder seinen Mitarbeitern oder Organen bestimmt sein. Die Gastkommentatoren, Nachrichtenagenturen, Unternehmen gehören nicht der Redaktion von ABC New Media an. Ihre Meinungen spiegeln nicht notwendigerweise die Meinungen und Auffassungen von ABC New Media und deren Mitarbeiter wider. ( Ausführlicher Disclaimer )