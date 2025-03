Firebolt, die Dateninfrastruktur für KI-Anwendungen, gab die Ernennung von Carlos Román zum Vizepräsidenten für Europa, den Nahen Osten und Afrika (EMEA) bekannt. In dieser Funktion wird Carlos Román die Markteinführungsstrategien und kundenorientierten Aktivitäten von Firebolt in der gesamten EMEA-Region überwachen und das Engagement des Unternehmens für globales Wachstum und Innovation weiter festigen.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20250319584708/de/

Carlos Roman, EMEA VP, Firebolt

Román bringt über 25 Jahre Erfahrung in der Leitung von Vertriebs- und Nachfragegenerierungsaktivitäten in Unternehmen und digitalen Unternehmen mit. Zu seinem umfangreichen Hintergrund gehören wichtige Führungspositionen bei Oracle und Confluent, wo er ein außergewöhnliches Umsatzwachstum und eine Marktexpansion vorantrieb.

Bei Confluent war Román als Vizepräsident für Digital Native und Emerging Markets in EMEA tätig und leitete die Go-to-Market-Strategie mit AWS, Google und Microsoft. Unter seiner Führung erlebte das Cloud-Nutzungsgeschäft ein beispielloses Wachstum. Zuvor hatte Carlos Román Führungspositionen bei Oracle in Europa, im asiatisch-pazifischen Raum und in Amerika inne.

Die Ernennung von Román steht im Einklang mit der ehrgeizigen globalen Expansionsstrategie von Firebolt, nachdem kürzlich Hemanth Vedagarbha als Präsident hinzukam, der die globalen Markteinführungsinitiativen und kundenorientierten Aktivitäten überwacht.

"Carlos ist genau die Art von Führungskraft, die wir brauchen, um unser Wachstum in der EMEA-Region zu beschleunigen", sagte Hemanth Vedagarbha, Präsident von Firebolt. "Seine nachgewiesene Fähigkeit, Unternehmen zu skalieren, eine aggressive Marktexpansion voranzutreiben und leistungsstarke Teams aufzubauen, ist unübertroffen. Die EMEA-Region ist ein wichtiger Markt für uns, und mit Carlos an der Spitze habe ich keinen Zweifel daran, dass Firebolt schnell zur führenden Lösung für die schnellsten und effizientesten KI-gesteuerten Anwendungen werden wird."

"Unternehmen benötigen heute eine Datenplattform, die nicht nur Informationen speichert, sondern auch die Entscheidungsfindung mit Echtzeit-Einblicken unterstützt", so Román. "Firebolt wurde entwickelt, um die Herausforderungen der Echtzeit-Datenanalyse für KI-Anwendungen zu bewältigen. Es ermöglicht Unternehmen, große Datenmengen in großem Maßstab zu verarbeiten und gleichzeitig die Kosten zu optimieren. Das ist ein entscheidender Faktor für Unternehmen, die KI-gesteuerte Anwendungen skalieren, das Kundenerlebnis verbessern und neue Einnahmequellen erschließen möchten. Ich freue mich, der Firebolt-Familie beizutreten, um Unternehmen in der gesamten EMEA-Region dabei zu helfen, Firebolt zu nutzen, um greifbare Geschäftsergebnisse zu erzielen."

Firebolt erweitert seine Präsenz in wichtigen Branchen wie Finanzdienstleistungen, E-Commerce, Gaming, Lieferung und Technologie, in denen Echtzeit-Analysen und blitzschnelle Leistung für datenintensive Lösungen von entscheidender Bedeutung sind. Die starke Präsenz von Firebolt in Schlüsselmärkten wie dem Vereinigten Königreich, Deutschland und Israel wird auf schnell wachsende EMEA-Märkte wie Frankreich, die nordischen Länder, Mittel- und Osteuropa, den Nahen Osten und Afrika ausgeweitet.

Über Firebolt

Firebolt ist die Dateninfrastrukturplattform, die für die Geschwindigkeit, den Umfang und die Flexibilität von KI-Anwendungen ausgelegt ist. Durch die Bereitstellung extrem niedriger Latenzzeiten, hoher Parallelität, mehrdimensionaler Elastizität und Flexibilität ermöglicht Firebolt Unternehmen die Erstellung datenintensiver KI-Anwendungen, die in großem Maßstab funktionieren. Sie wurde in fünf Jahren unermüdlicher Entwicklungsarbeit erstellt und spiegelt das kontinuierliche Feedback von Benutzern und realen Anwendungsfällen wider. Dateningenieure können nun kundenseitige Analysen und datenintensive Anwendungen kostengünstiger und einfacher bereitstellen. Der innovative Ansatz von Firebolt für die Dateninfrastruktur setzt neue Maßstäbe in Bezug auf Leistung und Kosteneffizienz.

Weitere Informationen finden Sie unter www.firebolt.io und folgen Sie uns auf LinkedIn.

Testen Sie Firebolt noch heute

Erleben Sie die Leistungsfähigkeit von Firebolt mit unserer kostenlosen Testversion. Melden Sie sich jetzt an und sehen Sie selbst, wie Firebolt Ihre Datenstrategie verändern kann.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20250319584708/de/

Contacts:

Medienkontakt

Sara Delacruz

prforfirebolt@bospar.com