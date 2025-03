Unterföhring (ots) -19. März 2025 - Die neue Staffel "Diese Ochsenknechts" (zu sehen ab Dienstag, 25. März, 20:15 Uhr exklusiv auf Sky und WOW) nimmt die Fans der Promifamilie auch diesmal mit auf eine Achterbahnfahrt der Gefühle - und startet mit einem Schock: Eine scheinbar zunächst harmlose Erkältung entwickelt sich bei Natascha wenig später zu einem vermeintlich lebensbedrohlichen Verdacht! Stress auch auf dem Chianinahof von Cheyenne und Nino im österreichischen Dobl. Was oft als sorgenfreies, idyllisches Landleben wahrgenommen wird, entpuppt sich in der Realität als harte Arbeit. Hat das ambitionierte Jungbauernpaar die Tücken des Alltags vielleicht unterschätzt? Wenigstens Wilson hat gute News zu vermelden: Zu seinem Familienglück mit anstehendem Nachwuchs scheint sich nun auch das berufliche Blatt zum Guten zu wenden - seiner eigenen Serie "Späti" sei Dank!Große Sorge um Nataschas GesundheitWas auf dem Chianinahof beim Babysitting bei Tochter Cheyenne und Schwiegersohn Nino zunächst mit Husten und Lungenbrennen relativ harmlos begann, bereitet Natascha nun ernsthafte Sorgen. Als sie ein Social Media-Video für ihre Follower aufnehmen will, stellt sie fest: "Irgendwas stimmt mit meinem Gesicht nicht - das ist doch schief!" Schnell liegt der Verdacht nahe, dass es sich sogar um einen Schlaganfall handeln könnte! Zusammen mit ihrem Manager fährt Natascha zu einer größeren Nachuntersuchung in die Berliner Charité, um dem Geheimnis ihrer gesundheitlichen Probleme auf die Spur zu kommen. Wird die Diagnose so schlimm ausfallen, wie befürchtet und was werden die Konsequenzen für Natascha sein? Die Zeit des Wartens im Krankenhaus zieht sich gefühlt ins Unendliche, schließlich hatte Natascha in ihrer Vergangenheit immer wieder mal mit großen gesundheitlichen Problemen zu kämpfen. Nichts wäre für die fast 60-Jährige schlimmer, als ein weiteres Kapitel in ihrer Krankheitsgeschichte schreiben zu müssen... .Cheyenne und Nino im AlltagsstressMittlerweile haben sich Cheyenne und Nino mit ihren beiden Kindern Mavie und Matteo auf dem Chianinahof im österreichischen Dobel ein Familien-Idyll auf dem Land erschaffen - doch die ambitionierten Pläne rund um den Hof fordern in Kombination mit der anspruchsvollen Nachwuchsbetreuung ihren Preis! Wächst ihnen der anstrengende Hof-Alltag so langsam über den Kopf? Cheyenne macht sich ernsthafte Sorgen: "Es gibt manchmal schon Situationen, wo ich mir denke: Ich drehe gleich durch!" Sogar wichtige Business-Deals leiden unter dem Zeitmangel und sie setzt ihr Standing als etablierte Influencerin aufs Spiel. "Wir haben keine Reinigungskraft oder keinen, der für uns einkauft oder kocht. Dass wir alles alleine machen müssen mit Haus, Hof und Kindern, wissen viele nicht", ärgert sich Cheyenne über verständnislose Kommentare ihrer Social Media Follower. Zum Glück lässt sich die toughe Blondine nicht einschüchtern und tut alles dafür, damit es ihrer Familie gut geht. Wird das Jungbauernpaar eine passende Work-Life-Balance finden, um ihr Leben wieder in entspanntere Bahnen zu lenken?Neustart für WilsonZum ersten Mal öffnet Wilson die Tür zu seiner Wohnung in Berlin und zeigt sich - sehr untypisch für ihn - von seiner privaten Seite: "Ich wohne hier seit fünf Jahren und meine Freundin ist vor einem Jahr mit eingezogen. Die Vinyl-Ecke und die Couch-Ecke sind meine Favoriten", gibt er breitwillig Auskunft. Doch nicht nur die eigenen vier Wände lassen Wilsons Herz höherschlagen, es gibt mittlerweile noch viel wichtigere Dinge zu vermelden: "Meine Freundin und ich bekommen ein Kind! Der Wunsch, Kinder zu haben, war immer da - es war nur eine Frage der Zeit", lässt er die Bombe platzen. Doch damit nicht genug der Überraschungen: "Einen Monat vor der Geburt habe ich die Ehre, meine eigene Serie zu drehen!", verkündet Wilson voller Stolz einen weiteren, großen Meilenstein. "Auf jeden Fall wird sich in diesem Jahr viel ändern in meinem Leben". Sein Wunsch: Seine neue, kleine Familie behutsam aufbauen und gleichzeitig die große Chance nutzen, mit der eigenen Serienproduktion "Späti" beruflich durchzustarten. Als Creative Producer und Hauptdarsteller in Personalunion kein einfaches Unterfangen! "Eine Hauptrolle in einer Serie ist ja das, was man als Schauspieler will im Leben. Ich reiße mir natürlich den Arsch auf und versuche, auch in Zukunft weitere Projekte zu produzieren", schmiedet der 34-Jährige große Pläne. Wird Wilson nach jahrelangem Lotterleben der anstrengende Spagat zwischen Beruf und Familie gelingen und kann er die neuen Herausforderungen meistern?Cheyenne goes Fashion"Ich wurde zum 'Fashion Week Circus' eingeladen und bin dafür extra nach Berlin gereist", steht Cheyenne voller Vorfreude kurz vor einem für sie sehr wichtigen Business-Event. Endlich ist für sie ein lang gehegter Traum in Erfüllung gegangen: die Präsentation einer eigenen Mode-Kollektion! "Ich hänge mich da wirklich rein, weil ich will, dass es läuft", lässt die 24-Jährige ihre Model-Vergangenheit wieder aufleben und stürzt sich in ihr großes Fashion-Abenteuer. "Da steckt echt viel Cheyenne drin. Das ist schon ein Ritterschlag, von dem ich immer noch nicht so wirklich realisiere, dass es wirklich passiert", ist sie sichtlich stolz auf ihre neues Herzens-Projekt. Umso wichtiger, auf der renommierten Fashion Week in Berlin eine gute Figur zu machen, die richtigen Kontakte zu knüpfen und die Weichen in Richtung einer erfolgreichen Kampagne zu stellen. Denn das große Ziel ist klar: Irgendwann möchte Cheyenne ihre eigene Fashion-Show auf die Beine stellen und hofft, erste Inspirationen dafür zu bekommen. Bis dahin ist es allerdings noch ein steiniger Weg und vorher gilt es, viel Energie in das neue Projekt zu stecken. Wird ihr Traum in Erfüllung gehen und schwebt Cheyenne bald im siebten Fashion-Himmel?- Die 1. Folge ist ab sofort im Sky Media Village zu sehen- Trailer auf YouTube hierB28 Produktion produziert die achtteilige non-fiktionale Sky Original Serie im Auftrag von Sky Deutschland. Produzent ist Manuel Menges, Creative Director Bernd Schumacher, Executive Producer seitens Sky ist Alexander Friedrich.Ausstrahlungstermine:Die vierte Staffel "Diese Ochsenknechts" mit acht Episoden ab 25. März exklusiv bei Sky und auf dem Streaming-Service WOW sowie parallel immer dienstags ab 20.15 Uhr bei Sky One.