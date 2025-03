Baden-Baden (ots) -SWR Symphonieorchester spielt Soundtrack ein / SWR Kultur Fiction-Podcast aus dem Universum des kommenden Spiels der Gaming-Reihe "Anno"Im Spätsommer 2025 entführt SWR Kultur mit einer fiktionalen Podcastserie in die Welt von "Anno 117: Pax Romana". Es handelt sich um eine eigenständige Story im Universum des kommenden Spiels der Anno-Reihe. Das SWR Symphonieorchester spielt den Soundtrack dafür live und eigens für den Podcast ein.Gaming und fiktionales Audio-StorytellingDie Podcastserie spielt im antiken Römischen Reich und erweitert die Welt des neuesten Teils der renommierten Anno-Reihe um eine eigene Geschichte. Seit dem ersten Teil im Jahr 1998 ist die Spielereihe, die in Mainz entwickelt wird, zu einer festen Größe in der Welt der Strategiespiele geworden. Sie verbindet Städtebau, Wirtschaftssimulation und historische Szenarien auf einzigartige Weise. Die nun für den Spätsommer geplante Podcastserie von SWR Kultur und Guter Content bringt im deutschsprachigen Raum erstmals Gaming und fiktionales Audio-Storytelling zusammen. Dabei sollen nicht nur Fans und Gamer:innen angesprochen werden - auch einem breiten Publikum soll gezeigt werden, welche immersiven und spannenden Welten Videospiele schaffen können.SWR Symphonieorchester spielt Soundtrack einDie Musik für die Podcastserie wurde von denselben Komponisten arrangiert, die auch den Soundtrack des kommenden Spiels gestalten. Das SWR Symphonieorchester spielt ihn eigens für den Podcast im SWR Funkstudio Berg in Stuttgart ein. Angemeldete Anno-Fans können live bei der Produktion am 29. März dabei sein. Akkreditierte Journalist:innen dürfen ebenfalls teilnehmen.Presseanmeldungen bitte bis 27. März an: lisa.gerhardt@SWR.deInteressierte Fans können sich unter symphonieorchester@SWR.de anmelden.Samstag, 29. März 2025, 12:45 - 14:45 UhrSWR Funkstudio Berg (Villa Berg 2, 70190 StuttgartFotos unter ARD-foto.de (https://www.ard-foto.de/)Newsletter: "SWR vernetzt" (https://www.swr.de/unternehmen/kommunikation/newsletter-anmeldung-swr-vernetzt-100.html)Pressekontakt:SWR: Lisa Gerhardt, Tel. 07221 929 22453, lisa.gerhardt@SWR.deOriginal-Content von: SWR - Südwestrundfunk, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7169/5994325