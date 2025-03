Mainz (ots) -Das Telefonat zwischen Donald Trump und Wladimir Putin am Dienstag sollte die Ukraine einem Frieden näher bringen - aber die erhoffte 30-tägige Waffenruhe kam nicht zustande. Im Gegenteil: Die Angriffe gingen unvermindert weiter, und Kursk ist endgültig gefallen, das einzige echte Faustpfand der Ukrainer. "Putin spielt mit Trump - und wer rettet jetzt die Ukraine?" ist am Donnerstag, 20. März 2025, 22.15 Uhr, das Thema bei "maybrit illner" im ZDF.Ist der "Deal", den der US-Präsident in Aussicht gestellt hat, in weite Ferne gerückt? Hat Trump sich von Putin über den Tisch ziehen lassen? Oder sind erste Schritte gemacht, um diesen Krieg zu beenden? Immerhin sollen am Sonntag die Gespräche weitergehen. Klar zu erkennen ist bisher: Trump übt Druck vor allem auf die Ukraine und Präsident Selenskyj aus, gegen Putin ist er nachsichtig.Wird das Schicksal der Ukraine über die europäischen Köpfe hinweg entschieden? Bleibt Europa zukünftig alleine mit Putins Machts- und Gebietsansprüchen? Deutschland wird seine Verteidigungsausgaben nun massiv erhöhen, Brüssel will 800 Milliarden für Aufrüstung mobilisieren. Kann sich Europa so Sicherheit erkaufen?Zu Gast bei Maybrit Illner: Sigmar Gabriel, Vorsitzender der "Atlantik-Brücke e.V.", CDU-Außenpolitiker Norbert Röttgen, Claudia Major vom "German Marshall Fund", der ehemalige Trump-Berater John Bolton und ZDF-Korrespondentin Katrin Eigendorf.Diese Sendung wird mit Untertiteln und in der ZDFmediathek mit Deutscher Gebärdensprache (DGS) angeboten.KontaktBei Fragen zu "maybrit illner" im ZDF erreichen Sie Thomas Hagedorn, ZDF-Kommunikation, telefonisch unter 06131 - 70-13802 oder per E-Mail unter hagedorn.t@zdf.dePressefotosPressefotos erhalten Sie als Download (https://presseportal.zdf.de/presse/maybritillner)(nach Log-in), per E-Mail unter pressefoto@zdf.de oder telefonisch unter 06131 - 70-16100.Weitere Informationen- "maybrit illner" im ZDF streamen. (https://www.zdf.de/talk/maybrit-illner-128)- Pressemappe zu "maybrit illner" (https://presseportal.zdf.de/pressemappe/maybrit-illner-1).Pressekontakt:ZDF-KommunikationTelefon: +49 (0)6131 - 70-12108Folgen Sie uns gerne auch bei LinkedIn (https://www.linkedin.com/company/zdf/).Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7840/5994380