NEW YORK/LONDON (dpa-AFX) - Die Ölpreise haben am Mittwoch etwas zugelegt. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im Mai kostete 71,07 US-Dollar. Das waren 51 Cent mehr als am Vortag. Der Preis für ein Barrel der US-Sorte WTI mit Lieferung im April stieg um 52 Cent auf 67,42 Dollar.

Die am Nachmittag veröffentlichten Rohöllagerbestände aus den USA bewegten die Preise kaum. So sind die Öllagerbestände zwar etwas gestiegen. Die Bestände an Destillaten und Benzin gaben hingegen nach.

Die Anleger warteten auf die Zinsentscheidung der US-Notenbank Fed am Abend. Die Fed dürfte ihre Leitzinsen voraussichtlich beibehalten. Angesichts der Verschärfung der internationalen Handelskonflikte durch US-Präsident Donald Trump achten die Investoren zudem auf Aussagen des Fed-Chefs Jerome Powell zu den geldpolitischen Aussichten. Zuletzt waren die Sorgen bezüglich einer globalen Konjunkturabschwächung gestiegen. Die pessimistischeren Erwartungen belasteten zuletzt auch die Nachfrage nach Rohöl./jsl/mis