© Foto: stadtratte - stadtratte/Shotshop

Dr. Hansjörg Naumer von Allianz Global diskutiert die Zuverlässigkeit von Dividenden als stabile Einkommensquelle.In einem aufschlussreichen Interview mit Dr. Hansjörg Naumer, Leiter der Kapitalmarktanalyse bei Allianz Global Investors, wurde die Zuverlässigkeit von Dividenden als Einkommensquelle diskutiert. Naumer betont, dass Dividenden eine der stabilsten Einkommensformen darstellen, insbesondere in Europa, wo Unternehmen oft eine Politik der konstanten oder steigenden Ausschüttungen verfolgen. Trotz der geringen Schwankungen der Dividenden selbst können die zugrunde liegenden Aktienkurse volatil sein, was die Gesamtstabilität des Investments beeinflussen könnte. Er räumt ein, dass in …