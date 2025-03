ExaGrid®, die branchenweit einzige Tiered-Backup-Speicherlösung mit Retention Time-Lock, die eine nicht netzwerkfähige Schicht (die eine abgestufte Luftblase schafft), verzögerte Löschungen und Unveränderlichkeit für die Ransomware-Wiederherstellung umfasst, gab heute bekannt, dass CRN®, eine Marke von The Channel Company, Andy Walsky, ExaGrids Vizepräsident für den Vertrieb in der EMEA- und APAC-Region, in die mit Spannung erwartete CRN® Channel-Leaders-Liste 2025 für die APAC-Region aufgenommen hat.

"Ich fühle mich geehrt, in diese Liste aufgenommen zu werden, und bin CRN dankbar für die Berichterstattung über die APAC-Region", sagte Andy Walsky. "Die Zusammenarbeit mit Vertriebspartnern ist für jedes Unternehmen der Schlüssel zum Erfolg und muss mit höchster Priorität behandelt werden. Meine Vertriebsphilosophie besteht darin, den Vertrieb so zu behandeln, wie man selbst behandelt werden möchte, immer fair zu sein und sein Wort zu halten. Der Aufbau von Vertrauen zu Vertriebspartnern ist von entscheidender Bedeutung es braucht Zeit, um es aufzubauen, aber es kann schnell zerstört werden. Ich habe großen Respekt vor der Arbeit, die unsere Vertriebspartner jeden Tag leisten, und sie sollten entsprechend belohnt werden."

ExaGrid arbeitet mit Wiederverkäufern und Vertriebshändlern weltweit zusammen. Die ExaGrid-Programme sind so konzipiert, dass sie für Partner einfach zu handhaben sind, mit Unterstützung durch das ExaGrid-Verkaufsteam und ohne Meilensteinverpflichtungen. ExaGrid ist bekannt für sein Tiered-Backup-Speichersystem, das "einfach funktioniert", nicht über- oder unterdimensioniert ist und seinen Kunden den besten Kundensupport der Branche bietet, und zwar durch einen zugewiesenen Level-2-Techniker, der sicherstellt, dass die Kunden der Partner gut betreut werden. ExaGrid bietet seinen Vertriebspartnern ein Registrierungsprogramm zum Schutz von Konten und Margen sowie SPIF-Anreize.densupport der Branche bietet, und zwar durch einen zugewiesenen Level-2-Techniker, der sicherstellt, dass die Kunden der Partner gut betreut werden. ExaGrid bietet seinen Vertriebspartnern ein Registrierungsprogramm zum Schutz von Konten und Margen sowie SPIF-Anreize.

Die CRN Channel-Leaders-Liste würdigt Führungskräfte von IT-Anbietern und -Vertrieben, die Channel-Strategien für ihre Unternehmen leiten und Innovationen in Channel-Initiativen im asiatisch-pazifischen Raum vorantreiben. Die jährliche Liste ehrt Channel-Führungskräfte, die sich dem Aufbau und der Weiterentwicklung von Strategien widmen, die den Erfolg ihrer Channel-Partner und Kunden fördern.

"Die von uns ausgezeichneten Channel Leaders setzen sich dafür ein, neue Vertriebsmöglichkeiten zu schaffen und Partnerprogramme aufzubauen, von denen Lösungsanbieter in der gesamten APAC-Vertriebslandschaft profitieren", so Aaron Raj, Redakteur bei CRN Asia, The Channel Company. "Sie sind in einzigartiger Weise in der Lage, Partnerschaften aufzubauen, die Unternehmen verändern, erfolgreiche Ergebnisse erzielen und Innovationen im gesamten Vertriebskanal vorantreiben."

Die Liste der CRN Channel Leaders Asia 2025 wurde auf der CRN Asia-Website veröffentlicht: https://www.crnasia.com/series/channel-leaders-asia-2025

ExaGrid bietet Tiered Backup Storage mit einer einzigartigen Disk-Cache-Landing Zone, einem Langzeitspeicher-Repository, einer Scale-Out-Architektur und umfassenden Sicherheitsfunktionen. ExaGrids Landing Zone ermöglicht die schnellsten Backups, Wiederherstellungen und sofortige VM-Wiederherstellungen. Das Repository Tier zeichnet sich durch die günstigsten Kosten für die Langzeitspeicherung aus. Die Scale-Out-Architektur von ExaGrid umfasst vollständige Appliances und stellt ein Backup-Fenster mit fester Länge bei steigendem Datenvolumen sicher, wodurch teure Forklift-Upgrades und geplante Produktveralterung vermieden werden. ExaGrid bietet den einzigen zweistufigen Backup-Speicheransatz mit einer nicht dem Netzwerk zugeordneten Stufe (Stufentrennung), verzögerten Löschungen und unveränderlichen Objekten zur Wiederherstellung nach Ransomware-Angriffen.

ExaGrid beschäftigt Vertriebs- und Systemingenieure in den folgenden Ländern: Argentinien, Australien, Benelux, Brasilien, Kanada, Chile, GUS, Kolumbien, Tschechische Republik, Frankreich, Deutschland, Hongkong, Indien, Israel, Italien, Japan, Mexiko, Nordische Länder, Polen, Portugal, Katar, Saudi-Arabien, Singapur, Südafrika, Südkorea, Spanien, Türkei, Vereinigte Arabische Emirate, Vereinigtes Königreich, USA und weitere Regionen.

Besuchen Sie uns auf exagrid.com, oder vernetzen Sie sich mit uns auf LinkedIn. Lesen Sie, was unsere Kunden über ihre eigenen Erfahrungen mit ExaGrid zu sagen haben, und erfahren Sie in unseren Kundenberichten, warum sie jetzt deutlich weniger Zeit mit Backup-Speicherung verbringen. ExaGrid ist stolz auf seinen NPS-Score von +81!

