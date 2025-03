Der Flüssigerdgas-Transporteur verzeichnet Gewinnzuwachs im vierten Quartal 2024, erweitert strategisch seine Flotte und sichert langfristige Charterverträge bis 2041.

FLEX LNG demonstriert seine Position im LNG-Transportsektor mit einer modernen Flotte von 13 LNG-Tankern, die mit fortschrittlichen Zweitakt-Verbrennungsmotoren (MEGI und X-DF) ausgestattet sind. Diese Technologie verbessert nicht nur die Kraftstoffeffizienz erheblich, sondern reduziert auch den CO2-Ausstoß im Vergleich zu älteren Schiffstypen.

Im März 2025 intensivierte das Unternehmen seine Investorenkommunikation durch Teilnahme am Deutschen Bank 2025 Virtual Shipping Seminar sowie an der DNB's Energy & Shipping Conference 2025. Die dabei verwendeten Präsentationsmaterialien wurden auf der Unternehmenswebsite veröffentlicht und geben Einblick in die strategische Ausrichtung.

Die Finanzergebnisse des vierten Quartals 2024 zeigen eine solide Performance. Die Umsatzerlöse aus dem Schiffsbetrieb erreichten 90,9 Millionen USD, was einem leichten Anstieg gegenüber den 90,5 Millionen USD im dritten Quartal entspricht. Das Nettoergebnis verzeichnete einen deutlichen Sprung auf 45,2 Millionen USD (0,84 USD je Aktie), verglichen mit 17,4 Millionen USD (0,32 USD je Aktie) im Vorquartal.

Konsequente Dividendenpolitik und langfristige Charterverträge

FLEX LNG setzt seine kontinuierliche Ausschüttungspolitik fort und beschloss für das vierte Quartal 2024 eine Dividende von 0,75 USD je Aktie. NYSE-Aktionäre erhielten diese am 5. März 2025, während die Auszahlung an OSE-Aktionäre in norwegischer Krone am 10. März 2025 erfolgte.

Die strategische Flottenerweiterung schreitet planmäßig voran. Im November 2024 sicherte sich das Unternehmen einen 15-Jahres-Chartervertrag für den LNG-Tanker Flex Constellation mit Laufzeit bis 2041. Parallel dazu wurden die Zeitcharterverträge für die Schiffe Flex Courageous und Flex Resolute bis 2032 verlängert. Diese langfristigen Vereinbarungen bilden ein solides Fundament für stabile Einnahmequellen in den kommenden Jahren.

Marktpositionierung im wachsenden LNG-Sektor

Die kontinuierliche Modernisierung der Flotte und der klare Fokus auf nachhaltige Transportlösungen positionieren FLEX LNG strategisch günstig. Das Unternehmen nutzt die global steigende Nachfrage nach Flüssigerdgas und adressiert gleichzeitig die wachsende Notwendigkeit zur Emissionsreduktion im Schifffahrtssektor.

Die Kombination aus technologisch fortschrittlichen Schiffen und langfristigen Charterverträgen ermöglicht es FLEX LNG, sich in einem dynamischen Marktumfeld zu behaupten. Die jüngsten finanziellen Ergebnisse und die konsistente Dividendenpolitik unterstreichen die operative Effizienz und finanzielle Stabilität des Unternehmens im aktuellen wirtschaftlichen Kontext.

