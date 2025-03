Der globale Internetinvestor verzeichnet einen Kursgewinn von 1,91% und setzt seine Strategie zur Aktionärswertschöpfung durch Aktienrückkäufe konsequent fort.

Die Prosus Registered (N) Aktie legte am 19. März 2025 im E-Stoxx 50 deutlich zu und stieg um 1,91 Prozent auf 44,445 Euro. Dies entspricht einem Plus von 1,44 Prozent im Vergleich zum Vortag. Der globale Internetkonzern, der bedeutende Beteiligungen an Technologieunternehmen wie Tencent und Delivery Hero hält, kommt aktuell auf eine Marktkapitalisierung von rund 110,1 Milliarden Euro.

Die Finanzkennzahlen des Unternehmens zeigen ein aktuelles Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 16,81. Für das laufende Jahr 2025 wird eine leichte Verbesserung auf ein KGV von 16,72 prognostiziert. Das Kurs-Cashflow-Verhältnis beläuft sich derzeit auf 103,89, wobei der Cashflow pro Aktie bei 0,42 Euro liegt.

Fortführung des Aktienrückkaufprogramms

Anzeige

Sollten Anleger sofort verkaufen? Oder lohnt sich doch der Einstieg bei Prosus Registered (N) ?

Am 18. März 2025 veröffentlichte Prosus ein Update zu seinem laufenden Aktienrückkaufprogramm. Die Initiative zielt darauf ab, den Aktienbestand zu reduzieren und dadurch Mehrwert für die Aktionäre zu schaffen. Detaillierte Informationen über die Anzahl der zurückgekauften Aktien sowie das Gesamtvolumen wurden in einem entsprechenden Bericht offengelegt.

Strategische Positionierung im Technologiesektor

Als einer der größten Technologieinvestoren weltweit profitiert Prosus von seiner diversifizierten Beteiligungsstruktur. Die strategischen Investitionen ermöglichen dem Unternehmen, an den fortschreitenden digitalen Transformationstrends teilzuhaben und diese für seine Geschäftsentwicklung zu nutzen. Die positive Kursentwicklung spiegelt das anhaltende Interesse der Investoren am Technologiesektor und speziell an der Geschäftsstrategie von Prosus wider.

Die robusten Finanzkennzahlen in Verbindung mit dem aktiven Aktienrückkaufprogramm unterstreichen das Engagement des Unternehmens für eine nachhaltige Wertschöpfung. Die weiteren Entwicklungen des Technologiesektors dürften maßgeblichen Einfluss auf den künftigen Geschäftsverlauf von Prosus haben.

Anzeige

Prosus Registered (N)-Aktie: Kaufen oder verkaufen?! Neue Prosus Registered (N)-Analyse vom 20. März liefert die Antwort:

Die neusten Prosus Registered (N)-Zahlen sprechen eine klare Sprache: Dringender Handlungsbedarf für Prosus Registered (N)-Aktionäre. Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Sie lieber verkaufen? In der aktuellen Gratis-Analyse vom 20. März erfahren Sie was jetzt zu tun ist.

Prosus Registered (N): Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...