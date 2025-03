Von Gurken bis Weintrauben, mit 2.730,27 Millionen Kilogramm (kg) und 3.850,46 Millionen EUR im Jahr 2024 ist Almería seit 2018 Spaniens führende Provinz in dem Obst- und Gemüseexport und überholte in diesem Jahr Murcia, berichtet Hortoinfo.es. Bildquelle: Pixabay Gurken, Paprika, Tomaten, Wassermelonen und Zucchini sind die am meisten exportierten Produkte....

