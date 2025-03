The following instruments on XETRA do have their last trading day on 20.03.2025Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 20.03.2025ISIN NameDE000DZ1KFR5 DZ BANK CLN E.8814DE000DZ1KFA1 DZ BANK CLN E.8799DE000DZ1KFP9 DZ BANK CLN E.8812DE000DZ1KGA9 DZ BANK CLN E.8833DE000DZ1KB42 DZ BANK CLN E.8791DE000DZ1KB34 DZ BANK CLN E.8790DE000DZ1KB00 DZ BANK CLN E.8787DE000DZ1KB26 DZ BANK CLN E.8789DE000DZ1KBX2 DZ BANK CLN E.8784DE000DZ1KB18 DZ BANK CLN E.8788XS2411447043 ISLANDSBANKI 22/25 MTNDE000DFK0QK1 DZ BANK IS.A1720DE000DFK0QQ8 DZ BANK IS.A1723US448579AH52 HYATT HOTELS 20/25XS2155825230 CCCIF 20/25 MTNFR0013505518 BPIFRANCE 20/25 MTNXS2143036718 ROYAL BK CDA 20/25 MTNXS2322423455 INT.C.AIR.G. 21/25DE000DZ1KGN2 DZ BANK CLN E.8845DE000DZ1KGQ5 DZ BANK CLN E.8847DE000DZ1KGT9 DZ BANK CLN E.8850XS0909359332 B.A.T. INTL FIN. 13/25MTNDE000DZ1KGH4 DZ BANK CLN E.8840DE000DZ1KGB7 DZ BANK CLN E.8834DE000DZ1KGC5 DZ BANK CLN E.8835DE000DZ1KGD3 DZ BANK CLN E.8836DE000DZ1KGE1 DZ BANK CLN E.8837XS2120068403 EIB 20/25 MTNXS2147133495 UNIL.FIN.NED 20/25 MTNUS458140BP43 INTEL 20/25DE000DL19U72 DT.BANK MTH 20/25XS1881537127 EUR. BK REC.DEV.18/25 MTNDE000BLB2Q80 BAY.LDSBK.IS. 14/25FR0013415627 FRANKREICH 19/25 O.A.T.FR0013483526 AGENCE FR.DV 20/25 MTNUS126650CW89 CVS HEALTH 18/25