Das sollten Sie am Donnerstag, den 20. März, im Blick behalten: Der US-Dollar (USD) hat es am Donnerstag schwer, seine Rivalen zu übertreffen, während die Märkte die geldpolitischen Ankündigungen der Federal Reserve (Fed) verdauen. Die Bank of England (BoE) wird später in der Sitzung die Zinsentscheidung bekannt geben, und der US-Wirtschaftskalender ...

