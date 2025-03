Die Aktionäre von SGL Carbon erleben derzeit schwierige Zeiten an der Börse. Der Kurs des Wertpapiers verzeichnete einen drastischen Einbruch von über 10 Prozent und notierte zuletzt bei 4,11 Euro. Dieser Kursrutsch reiht sich in eine Serie von Hiobsbotschaften für den deutschen Hersteller von Carbon- und Graphitprodukten ein. Das Unternehmen musste für das Geschäftsjahr 2024 einen Nettoverlust von 80,3 Millionen Euro bekanntgeben, nachdem im Vorjahr noch ein Gewinn von 41 Millionen Euro erwirtschaftet wurde. Gleichzeitig sank der Konzernumsatz um 5,8 Prozent auf 1,026 Milliarden Euro, während das bereinigte EBITDA um 3,3 Prozent auf 162,9 Millionen Euro zurückging. Die schwächelnde Nachfrage aus wichtigen Absatzmärkten belastete die Geschäftsentwicklung im gesamten Jahresverlauf und bremste sowohl das Umsatzwachstum als auch die Ergebnisentwicklung.

Aussichten für 2025 bleiben hinter Erwartungen zurück

Anzeige

Sollten Anleger sofort verkaufen? Oder lohnt sich doch der Einstieg bei Carbon ?

Für das kommende Geschäftsjahr rechnet SGL Carbon mit einer weiteren Verschlechterung der Situation. Der Konzern prognostiziert einen leichten Umsatzrückgang unter das Niveau von 2024 und erwartet ein bereinigtes EBITDA zwischen 130 und 150 Millionen Euro, was deutlich unter dem Vorjahresergebnis liegt. Als Hauptgründe für die gedämpften Erwartungen nennt das Unternehmen die zurückhaltende Nachfrage, insbesondere aus der Halbleiterindustrie, sowie niedrigere Wachstumsraten bei Elektrofahrzeugen und anhaltend hohe Lagerbestände der Kunden. Eine Erholung der Nachfrage wird frühestens in der zweiten Jahreshälfte erwartet. Zudem plant der Konzern eine umfassende Restrukturierung des verlustträchtigen Geschäftsbereichs Carbon Fibers, was eine deutliche Reduzierung der Aktivitäten und eine Konzentration auf einen profitablen Kern beinhaltet. Ohne diesen Bereich würde der Konzernumsatz im Jahr 2025 um etwa 200 Millionen Euro niedriger ausfallen, während das bereinigte EBITDA zwischen 155 und 175 Millionen Euro liegen könnte. Wie bereits im Vorjahr wird SGL Carbon auch für 2024 keine Dividende an die Aktionäre ausschütten.

Anzeige

Carbon-Aktie: Kaufen oder verkaufen?! Neue Carbon-Analyse vom 20. März liefert die Antwort:

Die neusten Carbon-Zahlen sprechen eine klare Sprache: Dringender Handlungsbedarf für Carbon-Aktionäre. Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Sie lieber verkaufen? In der aktuellen Gratis-Analyse vom 20. März erfahren Sie was jetzt zu tun ist.

Carbon: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...