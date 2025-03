München (ots) -Auch in dieser Ratewoche hat sich Moderator Kai Pflaume wieder zehn prominente Gäste ins "Wer weiß denn sowas?"-Studio eingeladen. Ihnen zur Seite stehen die beiden Teamchefs Bernhard Hoëcker und Elton, um gewohnt kompetent, ehrgeizig und natürlich mit viel Spaß die überraschenden Quizfragen, die sich hinter der Ratewand verbergen, möglichst richtig zu beantworten.Was gilt laut Forschenden für Menschen, die in ländlichen Regionen aufgewachsen sind, im Vergleich zu denen, die aus Städten stammen?a) Sie sind weniger stressresistent.b) Sie haben einen besseren Orientierungssinn.c) Sie brechen seltener die Schule ab.Folgende Rate-Duelle erwarten die Zuschauer in dieser Woche:· Kabarett-Duell: Im Mai beendet Hannes Ringlstetter nach über acht Jahren und 250 Folgen die nach ihm benannte BR-Late-Night-Show. Während er sich schon Gedanken über neue Projekte macht, tritt er jetzt erst mal gegen den Kabarettisten Claus von Wagner zum Rateduell an, der seine Zuschauer seit Jahren nicht nur als Mitglied der "heute-show", sondern auch als Co-Host der ZDF-Kabarettsendung "Die Anstalt" zum Lachen bringt.· Schauspielerinnen-Duell: Derzeit steht Jessica Schwarz für eine neue ARD-Serie vor der Kamera, in der es um den Ölboom in der Lüneburger Heide zu Beginn des 20. Jahrhunderts geht. Zum Rateduell mit ihrer Schauspielkollegin Andrea Sawatzki ("Familie Bundschuh") macht sie einen Abstecher ins Hamburger "Wer weiß denn sowas?"-Studio.· Trainerlegenden-Duell: Zwei wortgewaltige und meinungsstarke ehemalige Fußballtrainer treffen bei "Wer weiß denn sowas?" zum Wettstreit aufeinander. Es wird garantiert spannend und lustig, wenn Peter Neururer und Holger Stanislawski, gewohnt ehrgeizig, gegeneinander antreten, um möglichst viele Fragen richtig zu beantworten.· ESC-Duell: Mit "Ein bißchen Frieden" gewann die damals 17-jährige Nicole 1982 den "Grand Prix Eurovision de la Chanson" (heute "ESC") und startete ihre einzigartige Karriere. Zum Wettraten trifft sie auf die Schlagerikone Mary Roos, die sich beim Grand Prix Eurovision 1972 mit ihrem Hit "Nur die Liebe läßt uns leben" den dritten Platz sicherte.· Hundeliebhaber-Duell: Vor über zehn Jahren sorgte der Comedian Paul Panzer mit seinem kleinen Malteser "Timmy" für Lacher in der damaligen Hunde-TV-Show von Hundetrainer, Moderator und Autor Martin Rütter. Ganz ohne tierische Unterstützung kämpfen die beiden "Herrchen" nun um den Sieg beim Wissensquiz.Die "Wer weiß denn sowas?"- Woche im Überblick:Montag, 31. März Claus von Wagner |Hannes RinglstetterDienstag, 1. April Jessica Schwarz | Andrea SawatzkiMittwoch, 2. April Peter Neururer | Holger StanislawskiDonnerstag, 3. April Nicole | Mary RoosFreitag, 4. April Martin Rütter | Paul PanzerHätten Sie gewusst, dass ...Menschen, die in ländlichen Regionen aufgewachsen sind, im Vergleich zu denen, die aus Städten stammen, laut Forschenden einen besseren Orientierungssinn haben?Wer mitspielen und mitgewinnen möchte, kann sich die ARD-Quiz-App unter www.daserste.de/quiz-app kostenlos herunterladen."Wer weiß denn sowas?" ist eine Produktion der UFA SHOW & FACTUAL GmbH im Auftrag der ARD-Werbung für Das Erste. Die Redaktion liegt beim Norddeutschen Rundfunk."Wer weiß denn sowas?" im Internet unter www.daserste.de/wer-weiss-denn-sowas"Wer weiß denn sowas?" in der ARD Mediathek: https://www.ardmediathek.de/daserste/wer-weiss-denn-sowasPressekontakt:Fotos über www.ard-foto.deAgnes Toellner, ARD-Programmdirektion, Presse und InformationTel: 089/558944 876, E-Mail: agnes.toellner@ard.debibo Loebnau, Die Agentur Anke Lütkenhorst GmbHTel: 0221/952 9080, E-Mail: kontakt@dieagentur-gmbh.deOriginal-Content von: ARD Das Erste, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6694/5994742