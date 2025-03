EQS-News: meliodays medical GmbH / Schlagwort(e): Finanzierung

Bekämpfung von Menstruationsschmerzen durch lokale Applikation geringster Dosen von Schmerzmitteln adressiert hohen ungedeckten medizinischen Bedarf München, 20. März 2025 - Die Meliodays Medical GmbH, ein junges pharmazeutisches Unternehmen, das sich auf die Entwicklung einer neuen Therapie zur hormonfreien und lokal wirkenden Behandlung von Menstruationsschmerzen fokussiert, gibt heute den erfolgreichen Abschluss einer überzeichneten Pre-Seed Finanzierungsrunde von über 800.000 Euro unter Führung der capacura GmbH sowie mit Beteiligung der FS Life Science Investment GmbH und weiterer auf den Gesundheitsmarkt spezialisierter Frühphasen-Investoren und Business Angels bekannt. Simone Sabbione, Mit-Gründerin und CEO von Meliodays Medical, erklärte: "Wir freuen uns, dass wir für unsere erste Finanzierung so versierte Healthcare- und Impact-Investoren gewinnen konnten und begrüßen sie herzlich im Gesellschafterkreis von Meliodays. Ihr Investment und das große Interesse an unserer deutlich überzeichneten Pre-Seed Runde zeigen, dass Periodenschmerzen als eine ernsthafte Gesundheitsbelastung für große Teile der weltweiten Bevölkerung nun erkannt sind. Jetzt können wir endlich an dringend benötigten Lösungen arbeiten." Etwa 80 Prozent der menstruierenden Menschen leiden unter Periodenschmerzen, davon 20-30 Prozent so stark, dass der Besuch von Schule, Arbeit und sozialen Aktivitäten zeitweise nur eingeschränkt möglich sind und häufig Schmerzmedikamente eingenommen werden müssen. Die derzeit verfügbaren Behandlungsoptionen, wie Hormontherapien oder hoch dosierte Schmerzmittel, sind jedoch oft mit systemischen Nebenwirkungen verbunden. Mit dem frischen Kapital wird Meliodays Medical die Entwicklung von MelioOne, einer neuartigen, hormonfreien, lokal wirkenden Behandlung von Menstruationsschmerzen vorantreiben und die Vorbereitungen zur präklinischen Erprobung seiner innovativen intra-uterinen Applikation abschließen. Durch die Verwendung einer bewährten Polymer-Technologie wird eine sehr geringe Menge an Schmerzmitteln gezielt in der Gebärmutter freigesetzt, wodurch Periodenschmerzen wirksam bekämpft und systemische Nebenwirkungen vermieden werden. Perspektivisch könnte die innovative Technologie von Meliodays Medical auch bei der Behandlung von Endometriose Anwendung finden. Das Unternehmen hat die Patentrechte für MelioOne bereits in über 150 Ländern gesichert. Über Meliodays Medical Meliodays Medical GmbH, ist ein junges pharmazeutisches Unternehmen, das sich auf die Entwicklung einer neuen Therapie zur hormonfreien und lokal wirkenden Behandlung von Menstruationsschmerzen fokussiert. Meliodays Medical entwickelt mit MelioOne die erste hormonfreie, lokale Lösung, um Menstruationsschmerzen ohne systemische Nebenwirkungen zu behandeln und adressiert somit einen Bereich mit hohem ungedecktem medizinischem Bedarf. Mit seinen innovativen Gesundheitslösungen ebnet Meliodays damit den Weg zu mehr Lebensqualität und ermöglicht menstruierenden Menschen eine schmerzfreie Periode ohne Beeinträchtigung ihres Zyklus. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte www.meliodays.com und folgen Sie uns auf LinkedIn oder Instagram . Kontakt

Meliodays Medical GmbH

Simone Sabbione (CEO / Co-Founder)

Telefon: +49-151-516 116 60

E-Mail: simone.sabbione@meliodays.com Medienkontakt

MC Services AG

Eva Bauer / Julia von Hummel

Telefon: +49 (0)89 2102280

E-Mail: meliodays@mc-services.eu



