Köln (ots) -In der Ausgabe 02/2025 seines Mitgliedermagazins erklärt der ACV, wie Verkehrsteilnehmende in Notsituationen richtig handelnAufregung, Verunsicherung, Angst, etwas falsch zu machen oder sich selbst zu gefährden - viele Menschen zögern im Ernstfall, zu helfen. Doch Nichtstun kann Leben kosten. In der Titelstory (https://magazin.acv.de/2025/ausgabe-02/titelstory) der aktuellen Ausgabe seines Mitgliedermagazins PROFIL (https://magazin.acv.de/2025/ausgabe-02/start) erklärt der ACV Automobil-Club Verkehr, warum Erste Hilfe einfacher ist, als viele denken, und wie bereits wenige Maßnahmen entscheidend helfen können.Weitere Highlights der neuen Ausgabe- Japan-SUV im Antriebsvergleich: Elektro, Hybrid oder Diesel? Fünf neue SUV aus Japan zeigen, wie unterschiedlich die Antriebsstrategien der Hersteller sind.- Fahrrad-Trends: Leichtere Motoren, intelligente Schaltungen, mehr Vernetzung - sechs Trends für die kommende Saison.- Kleine Caravans: Hersteller setzen auf kompaktere, günstigere Wohnwagen. Ein Blick auf aktuelle Modelle.- Ratgeber Sommerreifen: Wann wechseln? Wie lagern? Die besten Tipps für maximalen Grip.- ACV Verkehrspolitik: Gemeinsam mit dem Festkomitee Kölner Karneval setzt sich der ACV für Verkehrssicherheit ein - unter anderem mit der ACV Verkehrsfibel, die das Kinderdreigestirn verteilt hat.- Rubrik "Menschen": Ingenieurin Eva Greiner gestaltet bei Mercedes-Benz die Ladeinfrastruktur der Zukunft. In der PROFIL spricht sie unter anderem über die Alltagstauglichkeit der Elektromobilität.Der ACV stellt die interaktive Online-Version seines Mitgliedermagazins kostenlos auf seiner Website zur Verfügung: PROFIL digital - Magazin des ACV (https://magazin.acv.de/2025/ausgabe-02/start)Das Mitgliedermagazin des ACV erscheint viermal jährlich - jeweils im März, Juni, September und Dezember.