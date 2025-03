Eschborn (ots) -Geometrisches Design und Hightech-Uhrwerk: Die neue Automatikuhr Mido Multifort 8 Two Crowns des Schweizer Uhrenherstellers Mido verbindet ein innovatives Uhrwerk mit einem markanten Design. Wie ein abstraktes Kunstwerk ist das Äußere der Uhr bis ins Detail von geometrischen Formen geprägt. Eine achteckige Lünette umrahmt das blaue Zifferblatt, die beiden Kronen an der Gehäuseseite sind ebenfalls achteckig. Die Bandanstöße sind in einer Kombination aus rechteckigen Formen gestaltet, diagonale Linien prägen die Struktur des Zifferblattes und des blauen Kautschukarmbandes.Form und FunktionDieses Spiel der geometrischen Formen bildet einen harmonischen Kontrast zu den Rundungen des Zifferblatts, des Gehäuses und der Zahnräder des Uhrwerks, die man durch den transparenten Gehäuseboden auf der Rückseite der Uhr beobachten kann. Im Inneren des satinierten und polierten Edelstahlgehäuses mit einem Durchmesser von 40 mm regiert Hightech: Das mechanische Uhrwerk Kaliber 72 zeichnet sich durch eine hohe Gangreserve von bis zu 72 Stunden aus, sodass man die Uhr auch einmal bis zu drei Tage weglegen kann, ohne sie aufziehen zu müssen. Eine Hightech-Spiralfeder aus dem Material Nivachron garantiert eine außergewöhnliche Beständigkeit gegen Magnetismus und Stöße und gewährleistet so Präzision und Zuverlässigkeit. Auch unter Wasser kann man sich auf die Mido Multifort 8 Two Crowns verlassen, denn sie ist bis zu einem Druck von 10 bar (100 m) wasserdicht.Originalität und OptikDer drehbare Höhenring mit 60-Minuten-Einteilung, der das Zifferblatt umrahmt, wird über die Krone bei 2 Uhr betätigt und ermöglicht das Messen eines konkreten Zeitraums. Diese seltene, von Taucheruhren inspirierte Funktion feiert bei Mido ein Comeback. Die Indizes sowie der Stunden- und der Minutenzeiger sind mit Super-LumiNova® beschichtet, damit sie auch bei Dunkelheit gut ablesbar sind. Ein Datumsfenster bei 3 Uhr zeigt das Datum an. Für klare Sicht auf die Details und Funktionen auf dem Zifferblatt sorgt ein beidseitig entspiegeltes Saphirglas.Mido bietet die abstrakte Uhr in zwei Varianten an: in Blau mit blauem Zifferblatt und blauem Kautschukband sowie mit mattschwarzem Zifferblatt und mattiertem Edelstahlband. Die Mido Multifort 8 Two Crowns in Blau ist für eine unverbindliche Preisempfehlung von 1.190,00 Euro inklusive Mehrwertsteuer erhältlich im Fachhandel oder im Mido Onlineshop unter https://www.midowatches.com/de/.Pressekontakt:Public Relations MidoThe Swatch Group (Deutschland) GmbHRosalie.Zimpelmann@swatchgroup.comOriginal-Content von: MIDO, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/162911/5994859