München (ots) -Alison Brie ("Glow") und Dave Franco ("Love Lies Bleeding") loten in der abgefahrenen Body-Horror-Romance ihre Paarbeziehung neu aus.Millie und Tim sind seit vielen Jahren ein Paar. Als sie aufs Land ziehen, weil Millie dort einen Job als Lehrerin anfängt, stellt sich den beiden die Frage, wie es in ihrer Beziehung weitergehen soll: Sind sie nur noch aus Gewohnheit zusammen? Wollen sie heiraten oder sich lieber trennen? Doch dann löst ein übernatürlicher Vorfall einen physischen Veränderungsprozess aus, der bald nicht nur ihre Körper und ihre Beziehung transformiert, sondern ihre ganze Existenz in Frage stellt.Alison Brie ("Glow", "Promising Young Woman") und Dave Franco ("Love Lies Bleeding", "Die Unfassbaren 2"), die auch im echten Leben ein Paar sind, spielen die Hauptrollen in dieser fantastischen Body-Horror-Romance, die die Fragen nach Nähe und Distanz in einer Beziehung noch einmal ganz anders betrachtet. TOGETHER ist das Langfilmdebüt des australischen Regisseurs Michael Shanks, der auch für das Drehbuch verantwortlich zeichnet. Der Film feierte seine Premiere auf dem diesjährigen Sundance Film Festival und wurde von Publikum und Presse begeistert aufgenommen.