Analyst recommendations in the dpa-AFX International ProFeed on 20.03.2025 - 11.00 am- BARCLAYS CUTS BODYCOTE PLC PRICE TARGET TO 670 (720) PENCE - 'EQUAL WEIGHT' - BARCLAYS CUTS CENTRICA PRICE TARGET TO 170 (175) PENCE - 'EQUAL WEIGHT' - BERENBERG CUTS OXFORD NANOPORE PRICE TARGET TO 250 (282) PENCE - 'BUY' - GOLDMAN RAISES M&G PRICE TARGET TO 240 (235) PENCE - 'BUY' - HSBC RAISES BUNZL TO 'BUY' - HSBC RAISES LLOYDS TO 'BUY' - PRICE TARGET 85 PENCE - JEFFERIES CUTS BIG YELLOW GROUP PRICE TARGET TO 1095 (1122) PENCE - 'BUY' - JEFFERIES CUTS BRITISH LAND PRICE TARGET TO 304 (310) PENCE - 'HOLD' - JEFFERIES CUTS DERWENT LONDON PRICE TARGET TO 1868 (1886) PENCE - 'HOLD' - JEFFERIES CUTS EMPIRIC STUDENT PROPERTY PRICE TARGET TO 99 (101) PENCE - 'BUY' - JEFFERIES CUTS GRAINGER PLC PRICE TARGET TO 280 (290) PENCE - 'BUY' - JEFFERIES CUTS GREAT PORTLAND PRICE TARGET TO 297 (300) PENCE - 'HOLD' - JEFFERIES CUTS HAMMERSON PRICE TARGET TO 205 (220) PENCE - 'UNDERPERFORM' - JEFFERIES CUTS LAND SECURITIES PRICE TARGET TO 531 (557) PENCE - 'HOLD' - JEFFERIES CUTS LONDONMETRIC PROPERTY PRICE TARGET TO 224 (230) PENCE - 'BUY' - JEFFERIES CUTS NEWRIVER PRICE TARGET TO 89 (90) PENCE - 'BUY' - JEFFERIES CUTS PRIMARY HEALTH PROPERTIES TARGET TO 104 (105) PENCE - 'BUY' - JEFFERIES CUTS PRS REIT PRICE TARGET TO 107 (108) PENCE - 'HOLD' - JEFFERIES CUTS SAFESTORE PRICE TARGET TO 715 (728) PENCE - 'HOLD' - JEFFERIES CUTS SEGRO PLC PRICE TARGET TO 744 (751) PENCE - 'HOLD' - JEFFERIES CUTS SHAFTESBURY PRICE TARGET TO 155 (160) PENCE - 'BUY' - JEFFERIES CUTS SIRIUS REAL ESTATE PRICE TARGET TO 97 (100) PENCE - 'BUY' - JEFFERIES CUTS TRITAX BIG BOX PRICE TARGET TO 184 (189) PENCE - 'BUY' - JEFFERIES CUTS UNITE GROUP PRICE TARGET TO 1088 (1108) PENCE - 'BUY' - JEFFERIES CUTS WORKSPACE GROUP PRICE TARGET TO 575 (596) PENCE - 'BUY' - JEFFERIES RAISES SUPERMARKET INCOME REIT TO 'HOLD' - PRICE TARGET 65 (57) PENCE - JEFFERIES RAISES URBAN LOGISTICS REIT PRICE TARGET TO 145 (124) PENCE - 'BUY' - JPMORGAN CUTS MAN GROUP PRICE TARGET TO 242 (247) PENCE - 'OVERWEIGHT' - RBC RAISES SCHRODERS PRICE TARGET TO 475 (395) PENCE - 'OUTPERFORM' - UBS CUTS INFORMA PRICE TARGET TO 930 (1027) PENCE - 'BUY' - UBS CUTS MARKS & SPENCER PRICE TARGET TO 450 (465) PENCE - 'BUY' - UBS CUTS PEARSON PRICE TARGET TO 1460 (1580) PENCE - 'BUY' - UBS CUTS SAINSBURY PRICE TARGET TO 279 (321) PENCE - 'BUY' - UBS CUTS SSP GROUP PRICE TARGET TO 165 (180) PENCE - 'NEUTRAL' - UBS CUTS TESCO PRICE TARGET TO 360 (410) PENCE - 'BUY' - UBS CUTS WPP PRICE TARGET TO 580 (590) PENCE - 'SELL' - UBS RAISES RELX PRICE TARGET TO 4700 (4600) PENCE - 'BUY'