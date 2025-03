München (ots) -Neue Herausforderungen, Perspektiven und Chancen von geistigem Eigentum stehen erneut im Fokus des hybriden Events am 3. April in MünchenAnaqua (https://www.anaqua.com/de/?utm_medium=press&utm_source=wire&utm_campaign=2025LeadershipChange), der führende Anbieter von Technologielösungen und Dienstleistungen für Innovation und das Management geistigen Eigentums (IP), setzt seine hybride Veranstaltungsreihe zum Thema Intellectual Property fort. Am 3. April um 14:00 Uhr lädt Anaqua gemeinsam mit dem Bundesverband Der Mittelstand.BVMW Bayern zu einer Live-Veranstaltung in den Räumlichkeiten von Preu Bohlig & Partner nach München ein. Gleichzeitig können die drei Vorträge auch online im TEAMS-Livestream mitverfolgt werden.Auch in diesem Jahr bietet die kostenlose IP-Management-Reihe spannende Einblicke in aktuelle Herausforderungen und Entwicklungen in der Branche.Zu Beginn ziehen Konstantin Schallmoser (Bonabry Partnerschaft von Rechtsanwälten) und Andreas Haberl (Preu Bohlig München) eine Bilanz nach zwei Jahren Europäisches Patentgericht und geben einen Ausblick auf künftige Entwicklungen.Anschließend widmet sich Dr. Andrea Schäffler (MLL Legal) der Frage, ob Deutschland oder die Schweiz der bessere Standort für den Markenschutz ist.Den Abschluss bildet der Beitrag von Jan Witt (Anaqua Deutschland), der das Potenzial von Künstlicher Intelligenz für die IP-Welt beleuchtet und erklärt, welche Vorteile sie Unternehmen bei der IP-Einsicht bietet.Im Anschluss haben die Teilnehmenden vor Ort wieder die Möglichkeit, sich mit den Experten auszutauschen."Unsere IP-Veranstaltungsreihe erfreut sich großer Beliebtheit, was zeigt, wie wichtig der Austausch mit Fachleuten in dieser dynamischen Branche ist. Gemeinsam mit unserem Partner, dem BVMW Bayern, und unserem Location-Sponsor Preu Bohlig & Partner München freuen wir uns, dieses hybride Event erneut auszurichten", erklärt Jan Witt von Anaqua.Anmelden können Sie sich bis zum 28. März 2025 hier (https://www.bvmw.de/de/bayern-sued/recht/veranstaltungen/ip-im-fokus-neue-herausforderungen-perspektiven-und-chancen-2).Über AnaquaAnaqua, Inc. ist ein führender Anbieter von integrierten Technologielösungen und Dienstleistungen für das Management von geistigem Eigentum (IP) für Unternehmen und Anwaltskanzleien. Seine IP-Management-Softwarelösungen AQX® und PATTSY WAVE® bieten beide Best-Practice-Workflows mit Big-Data-Analysen und technologiegestützten Dienstleistungen, um eine intelligente Umgebung zu schaffen, die darauf ausgelegt ist, IP-Strategien zu bewerten, IP-Entscheidungen zu ermöglichen und IP-Prozesse zu optimieren - maßgeschneidert auf die Bedürfnisse jedes Segments. Heute nutzen fast die Hälfte der 100 führenden US-Patentanmelder und globalen Marken sowie eine wachsende Zahl von Anwaltskanzleien weltweit die Lösungen von Anaqua. Über zwei Millionen IP-Führungskräfte, Anwälte, Rechtsanwaltsfachangestellte, Administratoren und Innovatoren verwenden die Plattform für ihre Anforderungen im Bereich IP-Management. Die globalen Unternehmensaktivitäten finden im Hauptsitz in Boston statt, mit Niederlassungen in den gesamten USA, Europa, Asien und Australien. Weitere Informationen finden Sie unter anaqua.com oder auf Anaquas LinkedIn (https://www.linkedin.com/company/anaqua/).Pressekontakt:WORDUP PRAchim von MichelSüdliche Auffahrtsallee 6680639 MünchenTel: +49(0)89 2 878 878 0E-Mail: presse@wordup.dewww.wordup.deOriginal-Content von: Anaqua, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/133510/5994902