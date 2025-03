Berlin (ots) -Brand HEARo: Erfolgreiche Markenstrategien - Keynote & TalkrundeDen Auftakt macht der international tätige Stratege und Kommunikationsberater Julius van de Laar mit seiner Keynote "Die Macht der Botschaft - im Wettstreit um die Deutungshoheit". Anhand aktueller Beispiele aus den USA und Deutschland analysiert er, wie Kommunikationsstrategien in einer sich wandelnden Medienlandschaft implementiert werden und warum manche Botschaften wirken - und andere nicht.Im Anschluss diskutieren renommierte CMOs hochaktuelle Fragen: Was benötigen Marken im Kontext gesellschaftlicher und wirtschaftlicher Umbrüche? Wie kann langfristige Markenbildung gestaltet werden? Im Kern steht die große Frage: Welche Botschaft setze ich für meine Marke? Und wie komme ich mit meiner Markenbotschaft erfolgreich bei den Menschen an?Den spannenden Fragen stellen sich:Kristina Bulle, CMO Procter & Gamble DACH, Vice President Brand BuildingDr. Jan Flemming, Geschäftsleiter PENNY, Marketing & REWE Group MediaOlivier Krüger, CMO Lufthansa GroupRalf Hape, CEO ARD MEDIA GmbHValue HEARo - Haltung zeigen jetzt?!Wie können Marken gesellschaftliche Verantwortung übernehmen und wo finden sie selbst Halt, um zu wachsen? Im vergangenen Jahr warnte Manfred Kluge (Chairman DACH, Omnicom Media Group) vor der Marktmacht großer Plattformen. Ein Jahr später wird die Frage erneut aufgerollt: Welche Verantwortung tragen die freien Medien und welchen Public Value schafft Marketing durch seine Werbebudgets? Nach einem Impulsvortrag von Prof. Dr. Martin Andree diskutieren:Prof. Dr. Lisa Charlotte Wolter, IU Research CenterKlaus-Peter Schulz, Initiative 18Uwe Storch, Head of Media, FERRERO Deutschland /OWMAnke Drewicke, Leiterin Vertrieb und Kommunikation, CongstarStefan Mölling, Co-CEO RMSSound HEARo - Soundbranding neu denkenWie kann Audio erfolgreich Emotionen transportieren und dabei Marken effektiv prägen? Ralf Schmitt (Head of Brand Marketing & Strategy, MediaMarktSaturn) und Philipp Feit (Gründer & COO German Wahnsinn) geben Einblicke in die Welt des Soundbrandings. Sie zeigen am Beispiel MediaMarktSaturn, wie mit Audio eine ganze Klangwelt inklusive diverser Identifier-Sounds und eines musikalischen Soundlogos entsteht.Impact HEARo: Audio wirkt - Erfolgsfaktoren aus Kreation und ForschungAudio wirkt - und daran hat Kreation einen großen Anteil. Anhand von vielfältigen Beispielen und Cases analysieren die Composer und Kreationsexperten Tobias Bürger und Julian Prießen von kids in a candy store das Potenzial und die Power von Musik und Sound. Und vor allem, warum Soundkreationen Marken und Botschaften stark im Kopf verankern.Im Anschluss beleuchten Philipp Schulte (Head of Advertising & Market Research, RMS) und Bernard Domenichini (Head of Market Research, Effectiveness & Audience Measurement, ARD MEDIA), wie Radio in einer hochfragmentierten Medienlandschaft für nachhaltige und sichere Markenpräsenz sorgt und gleichzeitig effektive Sales-Impulse setzt.Media HEARo - Mediaplanung in Zeiten demografischen WandelsWie beeinflusst der demografische Wandel die Radionutzung? Welche Unterschiede gibt es zwischen den Generationen? Und was bedeutet das alles für die Mediaplanung? Dirk Engel (Medienforscher und Unternehmensberater) und Roland Köster (Geschäftsführer JOM) analysieren Hörer:innen-Verhalten über verschiedene Altersgruppen und liefern dabei einem datenbasierten Blick auf langfristige Trends und stabile Nutzungsmuster."Audio ist ein unglaublich starkes Medium und Marketinginstrument, das Marken auf einzigartige Weise emotionalisiert und ihre Botschaften nachhaltig verankert." sagt Grit Leithäuser, Geschäftsführerin der Radiozentrale. "Ich freue mich darauf, in spannenden Impulsen und anregenden Diskussionen die Power von Audio zu beleuchten, sowohl auf der Bühne als auch beim Networken."Morning Show, Livemusik und vieles mehrUmrahmt wird der Kongress von einem Business-Frühstück, gefolgt von einer Morning Show im Audio Café, in der u.A. ESC-Gewinner Isaak mit einer exklusiven Live-Performance für Gänsehaut sorgt! Den Abschluss bildet ein After Summit BBQ mit Drinks und Livemusik -reichlich Gelegenheit für ausgiebiges Networking.Moderiert wird das Kongressprogramm von Thorsten Schorn und Laura Potting.Der Tagesablauf im Überblick:- 09:00 Uhr - Open Doors und Business-Frühstück- 10:00 Uhr - Morning Show- 11:00 Uhr - Keynote & Diskussionsrunden- 17:00 - 21:00 Uhr - After Summit BBQ & LivemusikDie Anmeldung zum Summit sowie regelmäßige Infos und Updates zu Programm und Speaker:innen gibt es unter www.radioadvertisingsummit.de.Der Radio Advertising Summit ist das Event der Audiowelt für Entscheider:innen und Macher:innen der Werbe- und Medienbranche. Ein vielseitiges Programm mit namhaften Speaker:innen garantiert Dialog und Diskussion, Mehrwert und Meinung, Impulse und Inspiration. Veranstalterin des Radio Advertising Summit ist die Radiozentrale, die gemeinsame Plattform der deutschen öffentlich-rechtlichen und privaten Radiostationen. 