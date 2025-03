Frankfurt/Main - Der Dax ist am Donnerstag nach einem zurückhaltenden Start in den Handelstag bis zum Mittag deutlich in den roten Bereich gewandert. Gegen 12:30 Uhr wurde der Leitindex mit rund 22.935 Punkten berechnet, 1,5 Prozent unter dem Schlussniveau vom Vortag.Dementsprechend notierten auch fast alle Werte im negativen Bereich. Besonders hart traf es unter anderem die Papiere von Rheinmetall, der Commerzbank und von RWE.Derzeit werde der Dax von Gewinnmitnahmen bei den Aktien der Unternehmen Daimler Truck, RWE und Rheinmetall belastet, sagte Marktanalyst Andreas Lipkow. Der große Verfallstermin strahle auf den deutschen Aktienmarkt aus und baue viele der zuletzt aufgebauten Aufgelder wieder ab. "Das grundsätzliche Bild hat sich nicht geändert, wird derzeit lediglich von den handelstechnischen Gegebenheiten überlagert", so Lipkow.Die europäische Gemeinschaftswährung war am Donnerstagnachmittag schwächer: Ein Euro kostete 1,0841 US-Dollar, ein Dollar war dementsprechend für 0,9224 Euro zu haben.