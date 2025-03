EQS-Ad-hoc: MBB SE / Schlagwort(e): Aktienrückkauf

MBB SE passt Aktienrückkaufprogramm 2024/II an und kauft Aktien bis zu einem Kurs von 150,00 €



20.03.2025 / 12:44 CET/CEST

Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





Veröffentlichung einer Insiderinformation gemäß Artikel 17 MAR MBB SE passt Aktienrückkaufprogramm 2024/II an und kauft Aktien bis zu einem Kurs von 150,00 €

Berlin, 20. März 2025 - MBB SE (ISIN DE000A0ETBQ4), ein mittelständisches Familienunternehmen, hat heute beschlossen, von der Ermächtigung der Hauptversammlung vom 26. Juni 2024 zum Erwerb eigener Aktien gemäß § 71 Abs. 1 Nr. 8 AktG Gebrauch zu machen und das am 30. Oktober 2024 bekanntgegebene und am 15. November 2024 begonnene Aktienrückkaufprogramm 2024/II anzupassen. Vor dem Hintergrund der positiven Kursentwicklung der letzten Wochen sowie der weiterhin attraktiven Bewertung der MBB-Aktie wird der maximale Preis pro Aktie auf 150,00 € erhöht (bisher 120,00 € pro Aktie). Alle sonstigen Bedingungen des Aktienrückkaufprogrammes 2024/II, insbesondere das maximale Volumen von 15,0 Mio. €, bleiben unverändert. Das Aktienrückkaufprogramm soll spätestens am 30. April 2025 enden. Der Aktienrückkauf erfolgt nach Maßgabe der Safe-Harbour-Regelungen des Artikels 5 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 des Europäischen Parlaments und Rates vom 16. April 2014 in Verbindung mit den Bestimmungen der Delegierten Verordnung (EU) 2016/1052 der Kommission vom 8. März 2016. Alle Einzelheiten zum Aktienrückkauf werden unter www.mbb.com/ir/buyback veröffentlicht. MBB SE Joachimsthaler Straße 34 10719 Berlin Tel +49 30 844 15 330 Fax +49 30 844 15 333 ir@mbb.com www.mbb.com Geschäftsführende Direktoren Dr. Constantin Mang (CEO) Dr. Jakob Ammer Torben Teichler Verwaltungsratsvorsitzender und Geschäftsführender Direktor Dr. Christof Nesemeier Registergericht Amtsgericht Berlin-Charlottenburg, Registernummer: HRB 165458



Ende der Insiderinformation



20.03.2025 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter https://eqs-news.com