Nordhorn (ots) -Als eines der wenigen Unternehmen in Deutschland besitzt die BWTS GmbH bereits seit Dezember 2023 die Befugnis zur Instandsetzung nach § 54 der Mess- und Eichverordnung und hat sich als ein zertifizierter Anbieter für die Wartung und Instandsetzung von Ladesystemen für Elektrofahrzeuge positioniert.Diese Befugnis wird von der Eichbehörde Nord erteilt und stellt sicher, dass die BWTS GmbH über die notwendige Fachkompetenz, Technologie und rechtlichen Voraussetzungen verfügt, um Ladesysteme im (teil-)öffentlichen Bereich eichrechtskonform zu warten.Die Bedeutung der Eichrechtskonformität für LadesystemeDie zunehmende Verbreitung von Elektrofahrzeugen stellt neue Anforderungen an die Infrastruktur, insbesondere an die Ladesysteme. Diese Ladesäulen müssen nicht nur zuverlässig und effizient arbeiten, sondern auch den gesetzlichen Vorgaben entsprechen, um die ordnungsgemäße Abrechnung der Ladeeinheiten sicherzustellen. Hier kommt die Mess- und Eichverordnung ins Spiel. Sie stellt sicher, dass Ladeeinrichtungen, die zur Abrechnung von Ladeeinheiten im öffentlichen und teilöffentlichen Bereich genutzt werden, den Anforderungen an die Messgenauigkeit und die rechtliche Compliance genügen.FazitMit dieser Zulassung sichert die BWTS GmbH nicht nur die Eichrechtskonformität von Ladesystemen im (teil-)öffentlichen Bereich, sondern stellt auch die Qualität, Sicherheit und rechtliche Absicherung seiner Kunden sicher.Als erfahrener Partner für die Wartung und Instandsetzung von Ladesystemen trägt die BWTS GmbH entscheidend zur Weiterentwicklung der Elektromobilität und der zuverlässigen Infrastruktur bei.Wenn Sie Fragen haben oder Unterstützung benötigen, stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung - nehmen Sie einfach Kontakt mit uns auf!Pressekontakt:BWTS GmbHNiederlassung Deutschland WestTwentestraße 4aD-48527 NordhornTel. +49 (0) 5921 7057-115Email: sales.ger@bwts-info.deWeb: www.bwts-info.deOriginal-Content von: BWTS GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/179040/5995152