München (ots) -Die Autofahrerinnen und Autofahrer im Saarland und in Hamburg tanken derzeit deutschlandweit am günstigsten. Das zeigt die aktuelle ADAC Auswertung der Kraftstoffpreise in den 16 deutschen Bundesländern. Das Saarland ist dabei das Bundesland mit dem niedrigsten Benzinpreis: Ein Liter Super E10 kostet im Mittel 1,634 Euro, gefolgt von Baden-Württemberg mit 1,646 Euro und Rheinland-Pfalz mit 1,654 Euro. Hamburg ist das günstigste Bundesland für Dieselfahrer: Sie müssen hier aktuell für einen Liter Diesel 1,561 Euro bezahlen. Auf den Plätzen dahinter liegen das Saarland mit 1,565 Euro und Rheinland-Pfalz mit 1,567 Euro.In den meisten ostdeutschen Bundesländern ist Tanken dagegen teurer. Besonders zu spüren bekommen das derzeit die Autofahrer in Sachsen-Anhalt. Hier kostet ein Liter Super E10 1,704 Euro. Nur unwesentlich preiswerter sind Mecklenburg-Vorpommern mit 1,703 Euro und Brandenburg mit 1,697 Euro. Sachsen-Anhalt ist auch bei Diesel Schlusslicht: Für einen Liter muss man dort 1,631 Euro bezahlen, Mecklenburg-Vorpommern mit 1,628 Euro und Brandenburg mit 1,624 Euro sind erneut nur geringfügig billiger. Damit sind beide Kraftstoffsorten in Sachsen-Anhalt im Mittel um sieben Cent teurer als in den jeweils günstigsten Bundesländern.Das Ergebnis der aktuellen Auswertung bestätigt das Preismuster zahlreicher früherer Untersuchungen, wonach das Saarland oftmals das günstigste Bundesland ist und ostdeutsche Bundesländer tendenziell am teuersten sind. Der ADAC sieht in der vergleichsweise hohen Bevölkerungs- und Tankstellendichte im Saarland einen der Gründe für niedrige Preise. Wo das Tankstellenangebot hoch ist, ist auch der Wettbewerb in der Regel weitgehend intakt und damit das Preisniveau niedriger. Da dies jedoch auch auf die Stadtstaaten wie Hamburg oder Berlin zutrifft, dürfte beim Saarland, dem kleinsten deutschen Flächenland, auch die räumliche Nähe zum deutlich günstigeren Luxemburg ausschlaggebend sein. Im Gegensatz dazu sind die ostdeutschen Bundesländer große Flächenstaaten mit mehrheitlich relativ geringer Bevölkerungs- und auch Tankstellendichte. Die Konkurrenz ist damit kleiner und im Vergleich etwas höhere Spritpreise oft die Folge.Der ADAC empfiehlt, vor der Fahrt zur Tankstelle zu prüfen, wo die Kraftstoffpreise am niedrigsten sind. Dabei hilft die Spritpreis-App "ADAC Drive", die laufend die aktuellen Kraftstoffpreise an den mehr als 14.000 Tankstellen in Deutschland anzeigt. Tendenziell ist ratsam, den Morgen zu meiden und eher abends zu tanken.Für die heutige Untersuchung hat der ADAC die Preisdaten von mehr als 14.000 bei der Markttransparenzstelle für Kraftstoffe erfassten Tankstellen ausgewertet und den 16 Bundesländern zugeordnet. Die ermittelten Preise stellen eine Momentaufnahme vom 20. März 2025, 11 Uhr, dar.Ausführliche Informationen zum Kraftstoffmarkt und aktuelle Preise gibt es unter www.adac.de/tanken.