Hamburg (ots) -Die Hamburger Sparkasse AG (Haspa) befindet sich mit ihrem regionalen Geschäftsmodell und der Nähe zu ihren 1,5 Mio. Kunden weiter auf Wachstumskurs. Das Jahresergebnis verbesserte sich auf 125 Mio. EUR (Vorjahr: 115 Mio. EUR). "Die Haspa blickt auf ein erfolgreiches Geschäftsjahr 2024. Gemeinsam mit unseren Kunden haben wir unseren 25. HaspaJoker-Geburtstag mit vielen Aktionen gefeiert. Zudem haben wir unsere neue Zentrale im Deutschlandhaus mit der größten Nachbarschaftsfiliale bezogen und unsere Azubi-Apartments eröffnet. Das macht uns auch als Arbeitgeber noch viel attraktiver", sagt Dr. Harald Vogelsang, Vorstandssprecher der Haspa anlässlich der Veröffentlichung der vorläufigen Geschäftszahlen für 2024. "Unser Wachstum zeigt sich auch in den hinzugewonnenen rund 45.000 Joker-Konten und weiteren Einlagen. Das sind zugleich schöne Vertrauensbeweise unserer Kunden. Und wir konnten noch mehr Menschen von den Vorteilen des Wertpapiersparens überzeugen."Jahresergebnis weiter gestiegenDie Haspa hat im Jahr 2024 nach Steuerzahlungen in Höhe von rund 144 Mio. EUR (Vorjahr: 141 Mio. EUR) unter dem Strich ein Jahresergebnis in Höhe von 125 Mio. EUR (Vorjahr: 115 Mio. EUR) erzielt. "Mit dem Ergebnis sind wir durchaus zufrieden. Wir wollen es aber noch weiter verbessern, damit wir das Wachstum und die nachhaltige Entwicklung der Metropolregion mit unserer Kreditvergabe auch in Zukunft gut begleiten können. Hierfür benötigen wir ein kontinuierlich wachsendes Eigenkapital aus erwirtschafteten Gewinnen", erläutert Harald Vogelsang.Zinsüberschuss übertrifft Vorjahresergebnis - weitere Einlagen gewonnenDer Zinsüberschuss als wichtigste Ertragsquelle der Haspa übertraf mit rund 885 Mio. EUR das gute Vorjahresniveau (873 Mio. EUR) - trotz der Zinssenkungen durch die EZB. Die Kundeneinlagen - insbesondere höher verzinsliche - haben sich in einem intensiven Wettbewerbsumfeld um rund 1 Mrd. EUR auf mehr als 40 Mrd. EUR erhöht. "Seit fast 200 Jahren ist es unser Auftrag, den Sparsinn der Hamburgerinnen und Hamburger zu fördern. Und die Haspa ist ein sicherer und sehr beliebter Hafen für die Einlagen ihrer Kunden", sagt Harald Vogelsang.Kreditvergabe zieht wieder an - Talsohle bei privatem Wohnungsbau durchschrittenDas Wachstum der Haspa spiegelt sich auch im Kreditgeschäft wider. So erhöhten sich die Neuzusagen um knapp 1,3 Mrd. EUR auf rund 5,3 Mrd. EUR. In der privaten Baufinanzierung ist die Talsohle durchschritten. So hat die Nachfrage bei der Haspa - ausgehend von einem niedrigen Niveau - wieder spürbar angezogen. Die Bewilligungen lagen gut ein Fünftel über dem Vorjahreswert. Hierin zeigt sich, dass die Käufer nicht mehr mit weiter fallenden Preisen rechnen. Viele Hamburger möchten sich auch weiterhin ihren Traum vom Eigenheim erfüllen. "Wer sich für Wohneigentum interessiert, sollte nicht länger warten. In Top-Lagen sowie im näheren, gut angebundenen Umland steigen die Immobilienpreise bereits wieder", sagt Harald Vogelsang. Er fordert: "Hamburg braucht bezahlbare und neue Wohnungen. Für die Haspa ist die Förderung von Wohnraum daher auch eines unserer wichtigsten Ziele - von der Finanzierung der Wohnungswirtschaft über die Begleitung unserer Kunden beim Erwerb von Wohneigentum bis zu eigenen Projekten wie unseren Azubi-Apartments. Da auch die Anforderungen an Energieeffizienz bei Kaufentscheidungen immer wichtiger werden, bieten wir zudem eine umfassende Beratung und Dienstleistungen rund um die energetische Sanierung an."Trend zu Aktiensparen / Gold als sicherer Hafen stark nachgefragtDas Provisionsergebnis verbesserte sich 2024 um knapp 23 Mio. EUR auf rund 383 Mio. EUR - der höchste Wert in der Geschichte der Haspa. Hier spiegelt sich auch das gestiegene Interesse der Kunden am Aktiensparen wider. Die Anzahl an Wertpapiersparplänen stieg um rund 14.500 auf gut 160.000 Stück. Der Wertpapierbestand erhöhte sich um mehr als 2 Mrd. EUR und übertraf erstmals die 20 Mrd. EUR-Marke. "Aktiensparen bietet weiterhin die beste Möglichkeit, langfristig eine Rendite oberhalb der Inflation zu erzielen und ein Vermögen aufzubauen", rät Harald Vogelsang. "In allen 100 Nachbarschaftsfilialen bieten wir deshalb eine persönliche Wertpapierberatung an. Fondssparen geht bei der Haspa schon ab 25 EUR im Monat." Stark nachgefragt als Depot-Beimischung und "Krisenwährung" wurde Gold. Im Vergleich zum Vorjahr erhöhte sich der Umsatz hier um etwa ein Viertel auf etwa 125 Mio. EUR.25 Jahre HaspaJoker: 45.000 Konten hinzugewonnenDie Haspa betreut insgesamt mehr als 1 Mio. Privatgirokonten, gut drei Viertel davon sind HaspaJoker-Vorteilskonten. 2024 feierte das erfolgreichste Mehrwertkonto Europas sein 25. Jubiläum. Die Haspa bedankte sich dafür bei ihren Kunden mit vielen Geburtstags-Aktionen. So trat unter dem Motto "Let HaspaJoker entertain you!" Robbie Williams bei zwei exklusiven Konzerten auf. "Es war ein einzigartiges Erlebnis, gemeinsam mit 60.000 Joker-Kunden diese tolle Erfolgsgeschichte zu feiern", sagt Harald Vogelsang. "Im vergangenen Jahr konnten wir netto rund 45.000 HaspaJoker-Girokonten hinzugewinnen. Das freut uns sehr. Damit betreuen wir jetzt mehr als 770.000 Konten - ein neuer Rekord." Neben der inkludierten Kontoführung zum Pauschalpreis für alle Altersgruppen bietet der Joker attraktive Mehrwerte - vom Handy-Schutz bis zur Rückvergütung bei Reisen oder Tickets. Gut für alle Joker-Kunden: Die Preise bleiben auch im Jahr 2025 stabil.Erträge gesteigert - Aufwand im GriffIn der Summe konnte die Haspa die Erträge spürbar um rund 28 Mio. EUR auf gut 1,32 Mrd. EUR steigern, während sich der Aufwand trotz allgemeiner Tariferhöhungen und Investitionen nur um gut 11 Mio. EUR auf rund 862 Mio. EUR erhöhte. Neben einem konsequenten Kostenmanagement hat der Zinsanstieg hier unter anderem zu geringeren Belastungen aus Pensionsrückstellungen geführt. Das Betriebsergebnis vor Bewertung erhöhte sich von 443 Mio. EUR auf rund 460 Mio. EUR. Die Cost-Income-Ratio verbesserte sich leicht von 65,7% auf 65,2%.Rücklagen gestärktDer Abschreibungsbedarf im Bewertungsergebnis lag 2024 in Summe nur leicht über dem Vorjahresniveau. Das Bewertungsergebnis Wertpapiere entwickelte sich vor dem Hintergrund der allgemein positiven Marktentwicklung günstiger. Das Bewertungsergebnis Kredit erhöhte sich hingegen erwartungsgemäß auf rund 94 Mio. EUR. Darin enthalten ist bereits eine Pauschalwertberichtigung in Höhe von 12 Mio. EUR für potenzielle Ausfälle in der Zukunft. Trotzdem lag der Wert noch unterhalb des Planansatzes in Höhe von 100 Mio. EUR - auch ein Zeichen des sehr soliden Kreditportfolios und des vorausschauenden Risikomanagements der Haspa. Auf die anhaltend schwache wirtschaftliche Entwicklung in Deutschland hat sich die Haspa gut vorbereitet und auch für 2025 vorsorglich eine Kreditrisikovorsorge in Höhe von 100 Mio. EUR eingeplant. Unabhängig davon hat die Haspa auch ihre Rücklagen weiter gezielt gestärkt.Arbeitgeberattraktivität weiter erhöhtFür den künftigen wirtschaftlichen Erfolg der Haspa ist es mit entscheidend, als Arbeitgeber attraktiv zu sein. Mit dem Umzug der Zentrale an den Gänsemarkt und der Eröffnung der Azubi-Apartments wurden hier weitere Meilensteine erreicht. "Mit dem Deutschlandhaus haben wir einen Ort geschaffen, in dem wir vernetzt und bereichsübergreifend zusammenarbeiten. Mit unserem modernen Bürokonzept und einer technischen Ausstattung auf top Niveau können wir noch schneller und besser für unsere Kunden sein. Es macht einfach Spaß, hier zu arbeiten. Außerdem macht es uns als Arbeitgeber deutlich attraktiver - für unsere Mitarbeitenden, zukünftige Spitzenkräfte und den Nachwuchs", erläutert Harald Vogelsang. "Mit dem Vorzeigeprojekt der Azubi-Appartements "Young Urban Living by Haspa" stärken wir den Ausbildungsstandort Hamburg. Dank der günstigen Mieten können es sich junge Talente auch leisten, hierher zu ziehen. Deshalb haben wir die Initiative ergriffen und im Herzen von Altona diesen dringend benötigten Wohnraum finanziert und gebaut. Das Interesse daran ist sehr groß - pünktlich zum Azubi-Start im September konnten die ersten über 50 Haspa-Azubis und dual Studierende einziehen."Im vergangenen Jahr sind bei der Haspa insgesamt 180 junge Menschen ins Berufsleben gestartet, eine Verdopplung gegenüber dem Vorjahr. Die Zahl der Bewerbungen war so hoch wie seit 10 Jahren nicht mehr. Zudem wurden 2024 etwa 240 neue Mitarbeitende eingestellt, die Mehrheit davon für die Privat- und Firmenkunden-Beratung sowie im Service. Ein Viertel sind Quereinsteiger, vornehmlich aus anderen Dienstleistungsberufen. Auch 2025 plant die Haspa die Einstellung von Azubis und neuen Mitarbeitenden auf ähnlichem Niveau.AusblickDas politische und wirtschaftliche Umfeld bleibt auch 2025 herausfordernd. Während sich die Inflation auf Werte zwischen 2,0% bis 2,5% einpendeln dürfte, wird die deutsche Wirtschaft aus der seit nunmehr fünf Jahren anhaltenden Wirtschaftsflaute kaum herauskommen. Die Experten der Haspa erwarten ein BIP-Wachstum von maximal 0,5%. Das kann nicht der Anspruch von Deutschland sein. "Viele Unternehmen und Bürger blicken mit großen wirtschaftlichen Sorgen auf das laufende Jahr. Sie fürchten um ihren Arbeitsplatz und leiden unter ausufernder Bürokratie, fehlender Digitalisierung, bröckelnder Infrastruktur sowie hohen Energiekosten. Hier muss die neue Bundesregierung schnell gegensteuern und in die Umsetzung kommen", fordert Harald Vogelsang. "Unsere Wirtschaft ächzt allein unter jährlichen direkten und indirekten Bürokratielasten von rund 150 Mrd. EUR. Die Flut von Gesetzen und Verordnungen lähmt die gesamte deutsche Wirtschaft zusehends. Und so ist es auch kein Wunder, dass z.B. dringend benötigter Wohnraum nicht entsteht. Das erfolgversprechendste Wachstumsgesetz lautet daher Bürokratieabbau."Kundennähe auf allen Kanälen als WettbewerbsvorteilFür die eigene Geschäftsentwicklung ist die Haspa weiter optimistisch. "Wir wollen unseren Wachstumskurs fortsetzen", sagt Harald Vogelsang. "Den Fokus unseres Handelns richten wir dabei klar an den Bedürfnissen unserer Kunden aus. Wir werden als verlässlicher Partner alles dafür tun, sie gut durch diese schwierige Zeit zu begleiten. Damit noch mehr Hamburgerinnen und Hamburger sagen: 'Meine Bank heißt Haspa'. Deshalb bleiben wir neben einem erstklassigen digitalen Angebot - und im Gegensatz zu allen Wettbewerben - sehr stark in der Region präsent. Unsere Nachbarschaftsfilialen und die persönliche Beratung bleiben das Herzstück der Haspa."In den vergangenen Jahren hat die Haspa 100 Standorte zu Nachbarschaftsfilialen umgestaltet. Die größte konnte im Mai 2024 im Deutschlandhaus inklusive neuem Edelmetallhandel eröffnet werden - auch ein starkes Bekenntnis zu Hamburg und zur Innenstadt. Damit verfügt die Haspa sowohl über das modernste als auch über das mit Abstand dichteste Servicenetz in der Metropolregion. Gleichzeitig baut die Haspa ihre digitalen Services aus: Schon heute nutzen mehr als 800.000 Kunden regelmäßig das Online Banking (+40.000 ggü. Vorjahr) - davon knapp 500.000 mobil über die Sparkassen-App (+80.000 ggü. Vorjahr). 