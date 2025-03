Wien/Bonn (ots) -Die Deutsche AIDS-Stiftung hat am Donnerstag ihren renommierten Medienpreis HIV/Aids verliehen. Im Rahmen der Eröffnung des Deutsch-Österreichischen AIDS-Kongresses in Wien zeichnete sie Medienschaffende aus, die eine hochkarätig besetzte Fach-Jury zuvor ausgewählt hatte. Erstmals verlieh die Stiftung auch einen HIV-Botschafter*innen-Preis. Schauspielerin und Moderatorin Annabelle Mandeng hielt die Laudatio.Prämiert wurde eine Podcast-Serie, produziert für den Bayerischen Rundfunk, eine Reportage in der Süddeutschen Zeitung und ein Kino-Dokumentarfilm. Als HIV-Botschafterin zeichnete die Stiftung mit Barbie Breakout eine Autorin, Podcasterin und Dragqueen aus.Den Medienpreis HIV/Aids für die Jahre 2023/2024 erhalten:Niklas Eckert, Sarah Fischbacher, Meret Reh, Judith Rubatscher und Phillip Syvarth für den Podcast "I Will Survive - Der Kampf gegen die AIDS-Krise", BR Podcast, Bayern 2, Erstsendung am 6. Mai 2024Josef Wirnshofer für seine Reportage "Herr Herbst und das Glück", erschienen in der Süddeutschen Zeitung, Buch Zwei, 17. Mai 2023Markus Stein (Regie) und Ringo Rösener (Buch) für ihren Dokumentarfilm "BALDIGA - ENTSICHERTES HERZ", Deutschland 2024, Kinostart: 28. November 2024Für ihre herausragende Kommunikation zu HIV und ihre konstante, aktivistische Arbeit erhält Barbie Breakout den HIV-Botschafter*innen-Preis der Deutschen AIDS-Stiftung.Das Preisgeld von insgesamt 18.000 Euro stellt als Förderer der Verband forschender Pharma-Unternehmen (vfa).Der Preis der Deutschen AIDS-Stiftung ist der einzige Medienpreis zum Thema HIV/Aids im deutschsprachigen Raum. Er wird seit 38 Jahren vergeben.Eine unabhängige Jury aus Medizinern, Journalisten und Aids-Aktivisten wählt die Preisträger aus. Seit 1987 hat die Deutsche AIDS-Stiftung 92 Medienschaffende aus Print, Hörfunk, TV und Online-Medien sowie Künstler ausgezeichnet. Seit diesem Jahr gibt es den HIV-Botschafter*innen-Preis.Pressekontakt:Katrin GroosLeiterin Öffentlichkeitsarbeit & FundraisingTel.: 0228-60469-31; E-Mail: katrin.groos@aids-stiftung.deOriginal-Content von: Deutsche AIDS-Stiftung, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/42803/5995274