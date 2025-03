Berlin (ots) -Wie Parteien ihre Funktionen besetzen, ist deren Angelegenheit. Bei der Regierung ist das eine andere Sache. Sie vertritt das Land. Es wäre jämmerlich, wenn die Regierung der größten EU-Volkswirtschaft, die mit ausdrücklichem Modernisierungsanspruch antritt, bei der Geschlechterparität nur altbackene Rollenverteilungen reproduziert.Hat Friedrich Merz dafür ein Gespür? Nichts spricht dafür. Er hatte in seiner Partei eine Bonsai-Variante der Quote mit Widerwillen durchgewunken. Und er hatte im Herbst die volle Geschlechterparität einer von ihm geführten Regierung mit einem Satz abgetan, der die ledrige Gestrigkeit seiner Haltung zeigt: "Wir tun damit auch den Frauen keinen Gefallen." So sieht er das wohl: Wer Frauen fördert, verteilt Gefallen.Man muss den Unionsfrauen Glück dabei wünschen, dem eine moderne Gesellschaftspolitik entgegenzusetzen. Wenn es um Gefallen geht: Sie tun damit der Union einen Gefallen. Die muss ein Interesse daran haben, bei Wählerinnen anschlussfähig zu bleiben.Pressekontakt:Stuttgarter NachrichtenChef vom DienstFrank SchwaiboldTelefon: 0711 / 7205 - 7110cvd@stn.zgs.deOriginal-Content von: Stuttgarter Nachrichten, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/39937/5995363