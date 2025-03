Auf agentenbasierter KI beruhender virtueller Assistent bietet Analyse- und Modellierungsexpertise rund um die Uhr und trägt dazu bei, die Modellentwicklungszeiten für Finanzinstitute zu verkürzen

Experian, ein führendes globales Daten- und Technologieunternehmen, gab heute bekannt, dass Experian Assistant eine auf agentenbasierter KI beruhende Lösung, die den Lebenszyklus der Datenmodellierung erheblich beschleunigt, den FinTech Breakthrough Award 2025 für Analytics Innovation gewonnen hat. Zum zweiten Mal in Folge erhielt Experian diese prestigeträchtige Auszeichnung, die diejenigen würdigt, "die sich dafür einsetzen, die FinTech-Branche neu zu gestalten und das Leben der Menschen durch innovative Technologien zu verbessern".

Mit Experian Assistant können Finanzinstitute Datenexplorationen durchführen, Modelle erstellen und bereitstellen, deren Leistung überwachen und die Markteinführungszeit für die Einführung neuer Angebote verkürzen. Durch ihre Integration in die Experian Ascend Platform beschleunigt die Lösung den Modellierungszyklus erheblich und verkürzt die Modellentwicklungszeit von Monaten auf Tage und in manchen Fällen auf Stunden.

"Um der Konkurrenz einen Schritt voraus zu bleiben, brauchen Finanzinstitute eine Lösung, die es ihnen ermöglicht, Ideen schnell in Daten umzusetzen und produktiv zu nutzen", so Shri Santhanam, Executive Vice President und General Manager of Software, Platforms, and AI, Experian North America. "Als ob Sie rund um die Uhr einen Analyse- und Modellierungsexperten an Ihrer Seite hätten, bietet Experian Assistant sofortige Antworten auf die Fragen der Nutzer, erhöht die Modelltransparenz und hilft dabei, mehrere Modelliterationen schnell zu analysieren, indem er die optimalen Modellierungsfunktionen auswählt und bei der Codierung und Bereitstellung hilft."

Die weltweit größten Finanzinstitute nutzen die Ascend-Plattform von Experian und in enger Zusammenarbeit mit mehreren Kunden wurde der Experian Assistant entwickelt, um ihnen ein tieferes Verständnis von Kreditdaten zu ermöglichen und Best Practices für die optimale Nutzung von Analysen bereitzustellen. Er ermöglicht diesen Instituten, den Betrachtungsumfang ihrer Daten zu erweitern und fortschrittliche, agentenbasierte KI einzusetzen, um eine größere Anzahl von Verbrauchern effektiv zu erreichen. So wird eine höhere Genauigkeit und Inklusivität erreicht was im Einklang mit Experians Bestreben steht, mehr finanzielle Gerechtigkeit zu fördern.

Experian Assistant fördert die Einhaltung regulatorischer Vorschriften durch automatisierte Modell-Risikodokumentation, Identitäts- und Betrugsmanagement, Risikobewertung und Transaktionsüberwachung.

Für das diesjährige 9. jährliche Preisverleihungsprogramm gingen mehr als 4.500 Nominierungen aus der ganzen Welt ein. Weitere Informationen zu den FinTech Breakthrough Awards 2025 finden Sie unter: https://fintechbreakthrough.com/.

