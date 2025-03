Das Unternehmen gewinnt über 300 neue Kunden und schließt zwei strategische Akquisitionen ab, wodurch die Führungsposition im Bereich Anwendungsrisikomanagement gefestigt wird

Veracode, ein weltweit führendes Unternehmen im Bereich des Anwendungsrisikomanagements, gab heute einen Meilenstein für 2024 bekannt, der durch bedeutende Produktinnovationen, strategische Akquisitionen, Kundenerweiterung und Anerkennung in der Branche gekennzeichnet ist. Zum Kundenstamm des Unternehmens gehören Unternehmen aus den Bereichen Technologie, Finanzen, Versicherungen, öffentlicher Sektor und Gesundheitswesen, darunter zahlreiche Fortune-500-Organisationen.

"2024 war für Veracode ein Jahr des Wandels", sagte Brian Roche, Chief Executive Officer bei Veracode. "Wir haben unsere Fähigkeiten durch strategische Akquisitionen gestärkt, unsere entwicklerorientierte Erfahrung verbessert und einen außergewöhnlichen Kundennutzen erzielt. Da Unternehmen zunehmend auf Open-Source-Komponenten und KI-generierten Code setzen, sind sie beispiellosen Sicherheitsrisiken durch anfällige Abhängigkeiten und nicht vertrauenswürdige Quellen ausgesetzt. Wir arbeiten mit Unternehmen auf der ganzen Welt zusammen, um diesen neu auftretenden Bedrohungen zu begegnen und gleichzeitig das Anwendungsrisiko in ihrer gesamten Software-Lieferkette zu reduzieren. Unsere Dynamik spiegelt die Exzellenz unseres Teams, unsere innovativen Lösungen und unser unerschütterliches Engagement für den Kundenerfolg wider."

Marktführerschaft durch Produktinnovation und Expansion vorantreiben

Im Laufe des Jahres hat Veracode bedeutende Produkt- und Marktmeilensteine erreicht, die sein Engagement für eine sichere Softwareentwicklung durch KI-gestützte Innovation unterstreichen. Zu den wichtigsten Highlights gehören:

Verbessertes Veracode Fix , das KI und menschliches Fachwissen kombiniert, um die Behebungszeit von Monaten auf Minuten zu reduzieren und Entwicklern die Möglichkeit zu geben, Schwachstellen in allen integrierten Entwicklungsumgebungen sofort zu beheben.

, das KI und menschliches Fachwissen kombiniert, um die Behebungszeit von Monaten auf Minuten zu reduzieren und Entwicklern die Möglichkeit zu geben, Schwachstellen in allen integrierten Entwicklungsumgebungen sofort zu beheben. Übernahme von Longbow Security (jetzt bekannt als Veracode Risk Manager), wodurch die ASPM-Funktionen (Application Security Posture Management) erweitert wurden.

(jetzt bekannt als Veracode Risk Manager), wodurch die ASPM-Funktionen (Application Security Posture Management) erweitert wurden. Anfang 2025 Übernahme der Technologie von Phylum, wodurch die Sicherheit der Open-Source-Lieferkette gestärkt wurde, um bösartige Pakete in Drittanbieter-Code zu bekämpfen.

Außergewöhnliches Kundenwachstum und Rendite auf Sicherheitsinvestitionen

Die Marktdynamik von Veracode beschleunigte sich durch die weltweite Kundengewinnung und -bindung. Im vergangenen Jahr erneuerte das Unternehmen 15 Kunden mit einem jährlichen Vertragswert (ACV) von jeweils über 1 Million US-Dollar und fügte Hunderte neuer Kundenlogos hinzu. Die Einführung des verbesserten Velocity-Partnerprogramms von Veracode trug durch die Zusammenarbeit mit Partnern wie GuidePoint Security, Optiv und Softcat zu diesem Erfolg bei und verband das Portfolio von Veracode mit führenden Fortune-100-Unternehmen weltweit.

Die gesamte wirtschaftliche Auswirkung von Veracode: eine im August 2024 von Forrester Consulting durchgeführte Studie, ergab, dass Veracode eine bemerkenswerte Kapitalrendite von 184 Prozent, einen Nettobarwert (NPV) von 4,6 Millionen US-Dollar und eine Amortisationszeit von weniger als sechs Monaten für ein "zusammengesetztes Unternehmen" mit einem Wert von 2 Milliarden US-Dollar erzielt.

"Jede Woche berichten Kunden von ihrer wachsenden Angriffsfläche, die durch Cloud-Technologien entsteht, und den daraus resultierenden Herausforderungen beim Risikomanagement", so Roche. "Wir unterstützen CISOs an der Schnittstelle von Sicherheit und Geschäft, indem wir Risiken in Cloud-, Code- und Lieferketten rationalisieren und gleichzeitig die Einhaltung von Vorschriften und die Geschäftskontinuität sicherstellen. Einheitliche Transparenz in Kombination mit kontextbezogener Priorisierung und automatischer Fehlerbehebung ist der Grundstein für ihren Erfolg."

Gestärkte Führung und globale Expansion

Unter der Leitung von Brian Roche, der im April 2024 zum Chief Executive Officer ernannt wurde, hat Veracode sein Führungsteam mit wichtigen Ernennungen verstärkt, um Wachstum und Innovation voranzutreiben. Zu den jüngsten Neuzugängen gehören Katie Kulikoski als Chief People Officer, David Wigglesworth als Chief Revenue Officer und Karen Buffo als Chief Marketing Officer.

Das Unternehmen erweiterte auch seine globale Präsenz durch verbesserte regionale und technische Expertise. Sanjay Mandloi wurde zum Senior Vice President of Engineering Cloud Operations ernannt, Matt Katz kam als Vice President of Customer Success hinzu, Jean Janse van Vuuren als Vice President of EMEA APAC und Johnny Wong wurde zum Vice President of Global Solutions Architecture befördert und leitet nun die Pre-Sales-Engineering-Teams des Unternehmens weltweit. Jens Wessling kam ebenfalls als Chief Technology Officer in den USA hinzu, während der Mitbegründer des Unternehmens, Chris Wysopal, in eine neue Rolle als Chief Security Evangelist wechselte.

Anerkennung und Exzellenz in der Branche

Veracodes kontinuierliches Engagement für Exzellenz wurde 2024 mit zahlreichen Preisen und Auszeichnungen gewürdigt. Das Unternehmen wurde zum fünften Mal in Folge als Gartner® Peer Insights Customers' Choice ausgezeichnet, als Strong Performer in The Forrester Wave: Software Composition Analysis Software, Q4 2024 und als Nr. 1 ASPM-Produkt von PeerSpot eingestuft. Darüber hinaus erhielt das Unternehmen mehrere Auszeichnungen für seine Produkte, sein engagiertes Team und seinen allgemeinen Einfluss auf die Branche, darunter CRN Security 100 und The Boston ORBIE Award für den CISO von Veracode, Sohail Iqbal.

Ausblick: Veracodes Vision für 2025

Veracode ist mit einer aktualisierten Markenidentität in das Jahr 2025 gestartet und konzentriert sich weiterhin auf drei strategische Säulen:

Einheitliche Sichtbarkeit von Anwendungsrisiken

Echtzeit-Fehlerbehebung durch KI

Unterstützung von Entwicklern beim Schreiben von sicherem Code in Unternehmensgeschwindigkeit

"2024 war außergewöhnlich, aber es ist erst der Anfang", schloss Roche. "Unsere Priorität für 2025 ist die Verwirklichung unserer Vision von sicherem Code von Anfang an. Die Leidenschaft, das Fachwissen und das Engagement unseres Teams werden uns weiterhin vorantreiben, während wir unseren Kunden weltweit als vertrauenswürdiger Marktführer im Bereich Anwendungsrisikomanagement einen noch größeren Mehrwert bieten."

