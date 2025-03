DÜSSELDORF (dpa-AFX) - "Handelsblatt" zur Zukunft der Energiewende:

"Lässt sich die Energiewende mit billigem Pipelinegas aus Russland retten? Einige CDU-Politiker zeigen sich auffallend offen für solche Überlegungen. Doch diese greifen zu kurz. Dass die Energiepreise in Deutschland deutlich höher sind als im EU-Durchschnitt und weit höher als etwa in China oder den USA, ist nur zu einem kleinen Teil auf den Wegfall der russischen Gaslieferungen zurückzuführen. Das Energiepreisniveau in Deutschland war bereits vor der Energieversorgungskrise 2022 höher. Die deutsche Politik hat in den letzten Jahrzehnten einen erheblichen Teil dazu beigetragen. Nun hat die künftige Bundesregierung die Chance, das zu ändern. Die Ausgangsbedingungen sind gut. In CDU, CSU und SPD gibt es keine Gegner der Energiewende, Grabenkämpfe sind überflüssig. Die potenziellen Koalitionäre müssen sich nur auf mehr Flexibilität, Effizienz und Pragmatismus einigen."/yyzz/DP/ngu