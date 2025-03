Malaysia Aviation Group ordert 30 neue Boeing 737-Flugzeuge für 2030, während der Flugzeughersteller mit finanziellen Schwierigkeiten und negativen Quartalsergebnissen kämpft.

Malaysia Aviation Group hat am Freitag bekanntgegeben, 30 neue Boeing 737-Flugzeuge mit Auslieferungsdatum 2030 zu erwerben. Der Konzern entschied sich nach umfassender Prüfung verschiedener Kriterien wie Treibstoffeffizienz, Umweltverträglichkeit, betrieblicher Leistung und technischer Zuverlässigkeit für den amerikanischen Flugzeughersteller. Diese Nachricht kommt zu einem Zeitpunkt, an dem der Boeing-Aktienkurs unter Druck steht. Am Donnerstag verzeichnete das Papier im New Yorker Handel einen Rückgang von 0,5 Prozent auf 171,79 USD. Im Tagesverlauf sank der Kurs zeitweise auf 170,39 USD, bevor er sich leicht erholte.

Finanzielle Herausforderungen belasten Perspektive

Die Aktie bewegt sich derzeit 12,77 Prozent unter ihrem 52-Wochen-Hoch von 196,93 USD, das am 1. August 2024 erreicht wurde. Im Vergleich zum 52-Wochen-Tief von 137,07 USD vom 16. November 2024 notiert der Kurs jedoch immer noch 25,33 Prozent höher. Für das Gesamtjahr 2025 rechnen Experten mit einem Verlust von 1,007 USD je Aktie. Die jüngsten Quartalszahlen zeigten bereits erhebliche Probleme: Für das vierte Quartal 2024 wies Boeing einen Verlust von 5,46 USD je Aktie aus - eine dramatische Verschlechterung gegenüber dem Vorjahresquartal mit einem minimalen Verlust von 0,04 USD. Gleichzeitig brach der Umsatz um 30,77 Prozent auf 15,24 Milliarden USD ein. Trotz dieser Herausforderungen setzen Analysten ein durchschnittliches Kursziel von 210,00 USD an, was auf vorsichtigen Optimismus hindeutet. Positiv stimmt auch die Meldung über höhere Auslieferungszahlen und einen geringeren Mittelabfluss im ersten Quartal, was der Aktie zuletzt etwas Auftrieb verlieh. Die nächsten Quartalsergebnisse für Q1 2025 werden voraussichtlich am 23. April präsentiert und könnten weiteren Aufschluss über die Entwicklung des Unternehmens geben.

