Anecoop hat in der Saison 2023/24 265.155 Tonnen Zitrusfrüchte verkauft, was einer Steigerung von 5,53 % gegenüber der vorherigen Saison entspricht, berichtet RevistaMercados.com. Bildquelle: Pixabay Der Gesamtumsatz aller Unternehmen der Anecoop-Gruppe verzeichnete ebenfalls sein bestes Ergebnis und erreichte 1,126 Milliarden EUR, 12,5 % mehr als in der vorherigen Saison, bei...

