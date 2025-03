Düsseldorf (ots) -Die DIS AG, Teil der Adecco Group Germany, wurde 2025 erneut als Great Place to Work ausgezeichnet und trägt diese anerkannte Zertifizierung der besten Arbeitgeber in Deutschland damit bereits zum 20. Mal. In der Kategorie "Unternehmen mit 501 bis 2.000 Mitarbeitenden" wurde das Unternehmen mit Platz 2 ausgezeichnet. Das unterstreicht das anhaltende Engagement der DIS AG für eine exzellente und mitarbeiterorientierte Arbeitskultur. Diese zu fördern und in enger Zusammenarbeit mit den Mitarbeitenden kontinuierlich weiterzuentwickeln, ist ein zentrales Anliegen für ein nachhaltiges und zukunftsorientiertes Arbeitsumfeld.Seit 20 Jahren ausgezeichnetSeit zwei Jahrzehnten behauptet sich die DIS AG unter den besten Arbeitgebern Deutschlands. Doch was macht die DIS AG zu einem so konstant ausgezeichneten Arbeitgeber? Die Antwort liegt in einer Unternehmenskultur, die Transformation als Chance begreift und Innovation als festen Bestandteil ihrer DNA verankert hat. "Wir sind stolz darauf, uns ständig weiterzuentwickeln und den Wandel aktiv mitzugestalten", sagt Marcus Haase, Vorstand der DIS AG Industrie. "Unsere Fähigkeit, flexibel auf Marktveränderungen zu reagieren, ist der Schlüssel zu unserem Erfolg - das sorgt für eine hohe Zufriedenheit bei unserer Mitarbeitenden und dadurch auch bei unseren Kunden und Bewerbern."Flexibilität als ErfolgsrezeptDie DIS AG zeigt, wie moderne Arbeitsbedingungen aussehen: Flexible Modelle wie Vertrauensarbeitszeit, verbunden mit einer positiven Unternehmenskultur, schaffen ein Umfeld, das Motivation und Produktivität gleichermaßen fördert. "Für uns sind ein angenehmes Arbeitsklima und flexible Arbeitsmöglichkeiten kein Luxus, sondern ein entscheidender Erfolgsfaktor", sagt Stephan Bahns, Vorstand der Geschäftsbereiche DIS AG Office & Management, Finance und IT, anlässlich der Auszeichnung. "Das steigert nicht nur die Zufriedenheit unserer Teams, sondern setzt auch kreative Energien frei und stärkt die Leistungsbereitschaft."Förderung von Unternehmertum und individueller Entwicklung"Bei der DIS AG fördern wir unternehmerisches Denken und Handeln - und geben unseren Mitarbeitenden den Freiraum, ihre Standorte aktiv mitzugestalten und eigene Ideen umzusetzen", sagt Daniela Duchewitz, Country Head of HR Deutschland und Österreich für die gesamte Adecco Group und Mitglied im Aufsichtsrat der DIS AG. "Die Freiheit, kreativ zu sein und neue Wege zu gehen, machen unseren Gestaltungsspielraum so besonders - und sorgen für Motivation, Inspiration und unsere Attraktivität als Arbeitgeber."Menschlichkeit als ErfolgsfaktorBei der DIS AG steht der Mensch im Mittelpunkt - mit einer Unternehmenskultur, die von Wertschätzung, individueller Förderung und echter Verbundenheit geprägt ist. "Ohne unsere Mitarbeitenden würden wir nicht zu Deutschlands besten Arbeitgeber gehören", sagt Raymond Opszalski, Arbeitsdirektor der DIS AG. "Wir setzen auf ein starkes Miteinander und unterstützen die persönliche und berufliche Entwicklung jedes Einzelnen - weil wir wissen, dass unser Erfolg auf ihrem Wachstum basiert."Die klare Ausrichtung auf Innovation, Mitarbeitendenzufriedenheit und Teamgeist macht die DIS AG zu einem Vorbild für moderne Arbeitskultur. Die 20. Auszeichnung als Great Place to Work beweist: Bei der DIS AG ist Exzellenz nicht nur ein Versprechen - sie ist gelebte Realität.Über die DIS AG:Die DIS AG ist ein Unternehmen der Adecco Group, die weltweit in 60 Ländern aktiv ist. Die DIS AG gehört zu den größten Personaldienstleistern in Deutschland. Als Marktführer in der Überlassung und Vermittlung von Fach- und Führungskräften hat sie sich auf die Geschäftsfelder Finance, Financial Services, Industrie, Office & Management sowie IT spezialisiert. Rund 4500 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind in 99 Niederlassungen und Standorten für die DIS AG tätig.Nach einer internen Umfrage des Great Place to Work® Instituts wurde die DIS AG bereits 20-mal im Wettbewerb "Deutschlands Beste Arbeitgeber" ausgezeichnet.www.dis-ag.comPressekontakt:Carolin RappDirector CommunicationsThe Adecco Group Germany+49 173 8649179presse@adeccogroup.comOriginal-Content von: DIS AG, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/74476/5995463